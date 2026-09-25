Ким Кардашиян издаде необичайния си прякор за Люис Хамилтън

Ким Кардашиян изглежда разкри личния прякор, с който нарича пилота от Формула 1 Люис Хамилтън, с когото са заедно от началото на годината. 45-годишната телевизионна звезда и предприемач направи любопитния намек във видео в Instagram, заснето по време на пазаруване със сестра ѝ Клои Кардашиян.

Докато двете разглеждат продуктите в магазин Target, Ким Кардашиян посочва бутилка Almave и пита сестра си: „Знаеш ли кой го прави?“. Клои Кардашиян отговаря с въпрос: „Бриджъртън?“, а Ким се усмихва и потвърждава: „Да“, без обаче да пояснява защо се обръща към новия си любим така.

„Бриджъртън“ е хитов сериал на Нетфликс по книгите на Джулия Куин, известен с романтичните си сюжети, ухажването и харизматичните си главни герои. Изглежда, че точно това вижда Ким в Хамилтън, което е добър знак, че връзката им върви отлично, а романтиката е неизменна част от нея.

Поводът за разговора е Almave, безалкохолна напитка от синьо агаве, на която седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън е съосновател. Марката беше представена през 2023 г.

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън се познават от години, но през последните месеци все по-често демонстрират близостта си публично. Двамата бяха забелязани заедно в Котсуолдс и Париж, седяха един до друг на Super Bowl LX, а Кардашиян подкрепи британския пилот и по време на Гран при на Монако.

През юли Люис Хамилтън направи рядък публичен коментар за отношенията им. След като фен го попита дали нова приятелка е причината да изглежда по-щастлив, пилотът отговори утвърдително и спомена Ким.

Люис Хамилтън вече е прекарвал и доста време и с четирите деца на Ким Кардашиян от брака ѝ с рапъра Кание Уест – Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. Двамата постепенно започнаха да показват отношенията си и в социалните мрежи. През лятото те няколко пъти се радваха на почивки и пътувания из САЩ, където семейството на риалити звездата бе с тях.