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Марто Елвиса: "Раздялата с Йоана е окончателна, никога повече няма да ѝ се доверя."

Марто Елвиса: "Раздялата с Йоана е окончателна, никога повече няма да ѝ се доверя."

24 Септември, 2026 14:13 1 711 13

  • мартин николов - елвиса-
  • йоана-
  • раздяла-
  • фермата

Участникът в редица риалити формати сподели, че отношенията им са приключили само две седмици след края на последния сезон на „Фермата“

Марто Елвиса: "Раздялата с Йоана е окончателна, никога повече няма да ѝ се доверя." - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мартин Николов – Елвиса, разкри подробности за края на връзката си с Йоана в телевизионно интервю. Участникът в редица риалити формати, сред които „Игри на волята“, „Ергенът“ и „Фермата“, сподели, че отношенията им са приключили само две седмици след края на последния сезон на „Фермата“.

„Разделихме се с Йоана две седмици след „Фермата“. Доволен съм от това решение, защото нейните действия след раздялата показаха, че съм бил прав за почти всичките си съмнения и притеснения“, коментира Николов в предаването „Преди обед“.

Според него последвалите събития са направили невъзможно не само възраждането на любовта им, но и запазването на приятелски отношения.

„Тя е взела решение за себе си. Жалко, че вече няма как да бъдем приятели и да поддържаме нормални отношения“, призна Мартин.

Елвиса припомни и за периода след участието си в „Ергенът“, когато е решил да даде втори шанс на връзката си с Йоана. Днес той определя този ход като грешка и е твърдо решен да не я повтаря.

„След „Ергенът“ направих грешка да ѝ повярвам отново, но повече никога! Опитвам се да се уча от грешките си и нещата, които тя прави след нашата раздяла, няма как да ги приема“, заяви категорично той.

Източник: woman.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дреме ми

    25 0 Отговор
    Дреме ми за Марто Пелвиса.

    14:16 24.09.2026

  • 2 Ами този

    27 0 Отговор
    сега ли разбра, че тези реалита са само скъпо тарифни труженички? След като и е дал втори шанс останал разочарован, няма повече да се повтори????? Ами то се е повторило вече,бре.

    14:20 24.09.2026

  • 3 Даниел

    13 6 Отговор
    Като не можеш да мандръсаш качествено,така става!

    14:25 24.09.2026

  • 4 нео театър

    12 0 Отговор
    На Шоу да се търсят отношения, различни от сценични актьорски постановки е доста наивно и за актьорите това е априори ясно, За зрителите с излишно време е виртуална реалност.

    14:38 24.09.2026

  • 5 урко

    14 0 Отговор
    чудя се как до го преместя - наляво или надясно

    14:46 24.09.2026

  • 6 Лина

    20 0 Отговор
    Търсят леки жени, а после се учудват, че леките жени винаги си остават леки жени.

    14:47 24.09.2026

  • 7 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Колко нигерийци 5, 6?

    15:43 24.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ех, Божееее

    2 0 Отговор
    Два цитата. Първия от статията, втория от друг сайт. "Участникът в редица риалити формати, сред които „Игри на волята“, „Ергенът“ и „Фермата“... "Самият той се представя като собственик на една от най-големите вериги заведения в България — седем обекта, включващи ресторанти и нощен клуб..." Кажете ми, как такъв виден бизнесмен, прескача от формат във формат като типичен безработен? Напълни се с мъже-кифли в България!

    15:50 24.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иван

    2 0 Отговор
    Даването на втори шанс е като на убиеца втори патрон никога ама никога не се дава втори шанс на никой

    15:52 24.09.2026