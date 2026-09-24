Марто Елвиса: "Раздялата с Йоана е окончателна, никога повече няма да ѝ се доверя."

Мартин Николов – Елвиса, разкри подробности за края на връзката си с Йоана в телевизионно интервю. Участникът в редица риалити формати, сред които „Игри на волята“, „Ергенът“ и „Фермата“, сподели, че отношенията им са приключили само две седмици след края на последния сезон на „Фермата“.
„Разделихме се с Йоана две седмици след „Фермата“. Доволен съм от това решение, защото нейните действия след раздялата показаха, че съм бил прав за почти всичките си съмнения и притеснения“, коментира Николов в предаването „Преди обед“.
Според него последвалите събития са направили невъзможно не само възраждането на любовта им, но и запазването на приятелски отношения.
„Тя е взела решение за себе си. Жалко, че вече няма как да бъдем приятели и да поддържаме нормални отношения“, призна Мартин.
Елвиса припомни и за периода след участието си в „Ергенът“, когато е решил да даде втори шанс на връзката си с Йоана. Днес той определя този ход като грешка и е твърдо решен да не я повтаря.
„След „Ергенът“ направих грешка да ѝ повярвам отново, но повече никога! Опитвам се да се уча от грешките си и нещата, които тя прави след нашата раздяла, няма как да ги приема“, заяви категорично той.
Източник: woman.bg
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