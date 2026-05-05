Джеф Безос продава суперяхтата си "Кору", струваща 500 милиона долара (СНИМКИ)

Американският предприемач Джеф Безос обмисля продажбата на своята мегаяхта „Koru“ на стойност около 500 милиона долара, съобщава изданието Page Six, позовавайки се на източници, близки до бизнесмена. Причината, според информацията, е свързана с мащабите на плавателния съд, които създават сериозни логистични затруднения.

Яхтата, една от най-големите ветроходни в света с дължина около 127 метра, се обслужва от придружаващ кораб – „Abeona“, оценяван на около 75 милиона долара. Годишните разходи за поддръжка на двата съда достигат приблизително 30 милиона долара. Не е ясно дали помощният кораб ще бъде включен в евентуалната сделка.

„Koru“ се отличава с редица характерни елементи, включително дървена фигура на носа, изобразяваща съпругата на Безос – Лорън Санчес – в образ на русалка. Плавателният съд е оборудван и със защитни системи, включително водни оръдия, предназначени за отблъскване на потенциални заплахи.

Проектирана от нидерландската корабостроителница Oceanco, яхтата е вдъхновена от по-малкия, но сходен като стил съд „Eos“, собственост на милиардера Бари Дилър. Значително по-големите размери на „Koru“ обаче водят до редица ограничения при акостиране. През 2025 г. например яхтата не получава разрешение за престой в Монако по време на Гран при, а година по-рано не успява да достигне до централните части на Венецианската лагуна по време на сватбените тържества на двойката.

Подобни ограничения са регистрирани и в Съединените щати, където през 2023 г. съдът не е могъл да акостира в района на Евърглейдс във Флорида. Още при построяването му през 2022 г. „Koru“ предизвика обществен дебат в Нидерландия, след като беше обсъждана възможността за демонтаж на историческия мост De Hef в Ротердам, за да може яхтата да премине. В крайна сметка тя беше транспортирана без мачтите си.

Въпреки логистичните предизвикателства, „Koru“ предлага изключително високо ниво на лукс и комфорт – с басейн със стъклено дъно, няколко джакузита, хеликоптерна площадка, екипаж от около 36 души и капацитет за до 18 гости. През последните години Безос и Санчес са използвали яхтата за пътувания по целия свят, като на борда са били канени редица известни личности, сред които Опра Уинфри, Ким Кардашиян, Леонардо ди Каприо, Кейти Пери и Ъшър.

Към момента няма официално потвърждение от страна на представители на Безос относно евентуалната продажба.