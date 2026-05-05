Джеф Безос продава суперяхтата си "Кору", струваща 500 милиона долара (СНИМКИ)

5 Май, 2026 13:31 948 14

Яхтата се оказала твърде голяма за бизнесмена, твърдят запознати

Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският предприемач Джеф Безос обмисля продажбата на своята мегаяхта „Koru“ на стойност около 500 милиона долара, съобщава изданието Page Six, позовавайки се на източници, близки до бизнесмена. Причината, според информацията, е свързана с мащабите на плавателния съд, които създават сериозни логистични затруднения.

Яхтата, една от най-големите ветроходни в света с дължина около 127 метра, се обслужва от придружаващ кораб – „Abeona“, оценяван на около 75 милиона долара. Годишните разходи за поддръжка на двата съда достигат приблизително 30 милиона долара. Не е ясно дали помощният кораб ще бъде включен в евентуалната сделка.

„Koru“ се отличава с редица характерни елементи, включително дървена фигура на носа, изобразяваща съпругата на Безос – Лорън Санчес – в образ на русалка. Плавателният съд е оборудван и със защитни системи, включително водни оръдия, предназначени за отблъскване на потенциални заплахи.

Проектирана от нидерландската корабостроителница Oceanco, яхтата е вдъхновена от по-малкия, но сходен като стил съд „Eos“, собственост на милиардера Бари Дилър. Значително по-големите размери на „Koru“ обаче водят до редица ограничения при акостиране. През 2025 г. например яхтата не получава разрешение за престой в Монако по време на Гран при, а година по-рано не успява да достигне до централните части на Венецианската лагуна по време на сватбените тържества на двойката.

Подобни ограничения са регистрирани и в Съединените щати, където през 2023 г. съдът не е могъл да акостира в района на Евърглейдс във Флорида. Още при построяването му през 2022 г. „Koru“ предизвика обществен дебат в Нидерландия, след като беше обсъждана възможността за демонтаж на историческия мост De Hef в Ротердам, за да може яхтата да премине. В крайна сметка тя беше транспортирана без мачтите си.

Въпреки логистичните предизвикателства, „Koru“ предлага изключително високо ниво на лукс и комфорт – с басейн със стъклено дъно, няколко джакузита, хеликоптерна площадка, екипаж от около 36 души и капацитет за до 18 гости. През последните години Безос и Санчес са използвали яхтата за пътувания по целия свят, като на борда са били канени редица известни личности, сред които Опра Уинфри, Ким Кардашиян, Леонардо ди Каприо, Кейти Пери и Ъшър.

Към момента няма официално потвърждение от страна на представители на Безос относно евентуалната продажба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Делян Пеевски

    7 0 Отговор
    Да ми звънне.

    13:34 05.05.2026

  • 2 Бандера

    8 0 Отговор
    Някой от мойте ще я купи веднага!

    13:34 05.05.2026

  • 3 Вожда слънце

    6 0 Отговор
    Ще я купя на мис Прани Гащи

    Коментиран от #7

    13:34 05.05.2026

  • 4 Зеля

    4 1 Отговор
    Никакъв проблем, имам дори повече ха ха

    13:35 05.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сбъркана работа

    2 0 Отговор
    Олигарсите купуват безумно скъпи яхти не защото струват толкова а за да покажат че са богати. Съревнованието между тях се определя по ненужно скъпите придобивки които купуват. Сбъркана работа.

    13:39 05.05.2026

  • 7 Добра идея...

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вожда слънце":

    Като тръгне на околосветско пътешествие, ще има да и търсят гащите за анализ.

    13:44 05.05.2026

  • 8 Без Джезос

    3 0 Отговор
    Жените все ми разправяха че нямам "Kuru"и компенсирах с "!Koru"! Но пак не щат да се возят на второто, а търсят първото, и продавам коритото.

    13:46 05.05.2026

  • 9 голем праз

    0 0 Отговор
    Това ли е най сериозната тема за обсъждане? И за колко я продава като втора употреба? Ако е дстатъчно разумна цената му може да сколоня да му дам горница и за една бира, да се почерпи.

    13:46 05.05.2026

  • 10 факуса

    0 1 Отговор
    явно ще я купи некой беден осранец,след кат размразиха заема

    14:07 05.05.2026

  • 11 Мдааааа

    2 0 Отговор
    Собствениците на яхта или басейн е доказано , че черпят два пъти! Единия път като купят/направят яхта/басейн и втория път когато я/го продат/заровят!

    14:08 05.05.2026

  • 12 Проявил интерес

    0 0 Отговор
    Вземам я заедно с авторката за...баласт...:)))

    14:27 05.05.2026

  • 13 Сила

    1 0 Отговор
    Само заради "русалката " Санчес , цената пада наполовина ...и пак никой няма да се навие да я купи !!! Да си я паркира в басейна на ранчото в родното му Ню Мексико ...

    14:46 05.05.2026

  • 14 Къртев ✍️

    1 0 Отговор
    Не я намирам в "мобилето" иначе...

    14:48 05.05.2026