Новини
Любопитно »
Барак Обама и Мишел се забавляват на суперяхтата на Стивън Спилбърг в Италия (СНИМКИ)

23 Септември, 2025 13:59 742 5

Режисьорът топло посрещна двойката на яхтата си на стойност 250 милиона долара

Барак Обама и Мишел се забавляват на суперяхтата на Стивън Спилбърг в Италия (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Барак и Мишел Обама прекараха последните летни дни на борда на яхтата на Стивън Спилбърг в Италия, съобщават американски медии. Луксозният плавателен съд, оценен на около 250 милиона долара, бе домакин на бившата първа двойка през уикенда край бреговете на Портофино.

В петък Мишел Обама бе заснета да пристига първа на яхтата, където бе приветствана с топла прегръдка от прочутия режисьор. Облечена в деним от глава до пети, със слънчеви очила, черна раница и сандали на платформа, тя привлече вниманието на фотографите. По-късно към нея се присъедини и Барак Обама, придружен от охрана, облечен в кафява риза, бели панталони и бяла шапка.

През уикенда двойката бе забелязана да се наслаждава на разговори със Спилбърг на палубата на яхтата. Появата им идва малко след като двамата публично опровергаха слухове за развод, които се разпространиха по-рано тази година. През юли Мишел покани съпруга си в подкаста, който води заедно с брат си Крейг Робинсън. Там, в шеговит тон, Обама заяви: „Тя ме прие обратно. Имаше моменти, когато беше на косъм.“ Мишел допълни, че „никога не е имало момент, в който да си е помислила да се откаже от брака си“, като подчерта, че връзката им е минала през трудности и радости, но я е направила по-добър човек.

Двойката е женена от 1992 г. и имат две дъщери – Малиа, на 27 години, и Саша, на 24. Слуховете за напрежение в брака им се засилиха в началото на годината, когато Барак Обама се появи сам на погребението на бившия президент Джими Картър и на церемонията по встъпването в длъжност на Доналд Тръмп за втория му мандат. В различни публични изяви обаче Мишел подчерта, че е избрала да се отдръпне от светлините на прожекторите и да отказва част от поканите за събития.

Въпреки спекулациите двамата редовно демонстрират близост в социалните мрежи, като публикуват взаимни послания за специални поводи и продължават да се явяват заедно на ключови събития.


  • 1 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Боли ме фара

    14:01 23.09.2025

  • 2 Обонго

    3 0 Отговор
    Подскачал по мачтите.

    14:05 23.09.2025

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Принципно какво ни засяга нас това?!

    14:10 23.09.2025

  • 4 Тома

    0 0 Отговор
    Барака не беше ли изявен г.е.й

    14:12 23.09.2025

  • 5 В Кения ,

    1 0 Отговор
    от където е баща му на Обама също има море , всъщност Индийския океан , но не ходят там !

    14:13 23.09.2025