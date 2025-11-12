Ромина Тасевска пусна притеснителна снимка от болницата

Водещата на предаването "Съдебен спор" Ромина Тасевска показа на последователите си в мрежата, че е приета в болница. Тя сподели снимка от здравното заведение, на която се вижда, че е включена на системи и има абокат в ръката.
"Довери се на процеса" и "Всичко се случва точно навреме", написа лаконично тя към притеснителния кадър.
Ромина не споделя каква точно е причината за хоспитализацията ѝ, но това, че подхожда към ситуацията с позитивност обнадежди феновете ѝ, че бързо ще се върне на крак.
12:06 12.11.2025
12:10 12.11.2025
12:15 12.11.2025
12:15 12.11.2025
До коментар #1 от "др Гей Билтс":И модерните справочници станаха бързи. Ниски нива на калий може да са свързани със загуба на електролити (например при повръщане), употреба на диуретици, диета или гладуване, прекомерна употреба на алкохол, както и някои заболявания.
