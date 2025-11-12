Новини
Любопитно »
Ромина Тасевска пусна притеснителна снимка от болницата

Ромина Тасевска пусна притеснителна снимка от болницата

12 Ноември, 2025 12:01 1 518 12

  • ромина тасевска-
  • водеща-
  • съдебен спор-
  • болница

Водещата на "Съдебен спор" не пояснява защо е била хоспитализирана

Ромина Тасевска пусна притеснителна снимка от болницата - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещата на предаването "Съдебен спор" Ромина Тасевска показа на последователите си в мрежата, че е приета в болница. Тя сподели снимка от здравното заведение, на която се вижда, че е включена на системи и има абокат в ръката.

"Довери се на процеса" и "Всичко се случва точно навреме", написа лаконично тя към притеснителния кадър.

Ромина не споделя каква точно е причината за хоспитализацията ѝ, но това, че подхожда към ситуацията с позитивност обнадежди феновете ѝ, че бързо ще се върне на крак.

Ромина Тасевска пусна притеснителна снимка от болницата


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 др Гей Билтс

    8 0 Отговор
    Модерната медицина е толкова напреднала днес, че вече всички сме болни.

    Коментиран от #12

    12:06 12.11.2025

  • 2 ООрана държава

    7 1 Отговор
    И тая глеса да изкара някоя стотинка покрай болничния

    12:10 12.11.2025

  • 3 дрт прч

    5 0 Отговор
    ГОЛЯМА НОВИНА!

    12:15 12.11.2025

  • 4 хасан двата у..

    5 2 Отговор
    тази нередовна кутка е сбъркала болниците ,тя е директно за др. Цветислава , каква водеща може да бъде тази тъпа надменна кучка

    12:15 12.11.2025

  • 5 Ко речи ?

    3 0 Отговор
    Коя ?
    Какво ???

    12:28 12.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ха ха ха ха ха ха

    6 0 Отговор
    А аз преди малко ср💩х !
    Притеснително ли е това ?

    12:29 12.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Така ли?

    1 1 Отговор
    Временна от съдията

    12:35 12.11.2025

  • 10 3та категория роб-ска......як

    2 0 Отговор
    не ви съветвам ,за съм си правил труда да видя.. И лекари и .автомонтьорите.......затова повечето неща сам ги върша Та лекари и автомонтьори........видял съм ги...Не се лъжете и за турция.....като ви вземат парите отивате в германия.......където ще ви лекуват без да ви искат директно и предварително парата,но в шаха г2-г4 се именува дебют гроб......Рак" лекуват"така както преди 10г са лекували.....Бях описал ,но изтриха 2 поста.........

    12:35 12.11.2025

  • 11 питам

    1 2 Отговор
    Тая свали ли си перуката в болницата?

    12:59 12.11.2025

  • 12 мда

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "др Гей Билтс":

    И модерните справочници станаха бързи. Ниски нива на калий може да са свързани със загуба на електролити (например при повръщане), употреба на диуретици, диета или гладуване, прекомерна употреба на алкохол, както и някои заболявания.

    13:09 12.11.2025