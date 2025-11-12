Ромина Тасевска пусна притеснителна снимка от болницата

Водещата на предаването "Съдебен спор" Ромина Тасевска показа на последователите си в мрежата, че е приета в болница. Тя сподели снимка от здравното заведение, на която се вижда, че е включена на системи и има абокат в ръката.

"Довери се на процеса" и "Всичко се случва точно навреме", написа лаконично тя към притеснителния кадър.

Ромина не споделя каква точно е причината за хоспитализацията ѝ, но това, че подхожда към ситуацията с позитивност обнадежди феновете ѝ, че бързо ще се върне на крак.