Изписаха гръцката звезда Йоргос Мазонакис от психиатрията, където беше вкаран по искане на баща му и сестра му

Един от най-известните певци на Балканите Йоргос Мазонакис е изписан от психиатрична клиника след пет дни хоспитализация.

През цялото време на престоя си в болницата известният гръцки певец е поддържал постоянна връзка с адвоката си, с когото планира следващите си лични и правни стъпки, пише flagman.bg.

Приемът на изпълнителя в психиатричната клиника беше извършен без неговото съгласие - по прокурорска заповед и по искане на баща му и сестра му. Самият той настоява, че не страда от никакъв психиатричен проблем и че всичко, което се е случило, е станало без негово знание.

"Не страдам от никакво психично заболяване, което да изисква психиатрична грижа и което би могло да ме направи опасен за себе си или за другите", категоричен е той.

Йоргос има съдебен спор със сестра си. Певецът подготвя „контраатака“, тъй като съдебните спорове с сестра му за управлението на имуществото и общите им компании се очаква да се изострят.