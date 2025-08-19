Новини
Любопитно »
Изписаха гръцката звезда Йоргос Мазонакис от психиатрията, където беше вкаран по искане на баща му и сестра му

19 Август, 2025 08:41 844 3

  • йоргос мазонакис-
  • психиатрия-
  • съдебен спор-
  • гръцки певец

Певецът настоява, че не страда от никакъв психиатричен проблем и че всичко, което се е случило, е станало без негово знание

Изписаха гръцката звезда Йоргос Мазонакис от психиатрията, където беше вкаран по искане на баща му и сестра му - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Един от най-известните певци на Балканите Йоргос Мазонакис е изписан от психиатрична клиника след пет дни хоспитализация.

През цялото време на престоя си в болницата известният гръцки певец е поддържал постоянна връзка с адвоката си, с когото планира следващите си лични и правни стъпки, пише flagman.bg.

Приемът на изпълнителя в психиатричната клиника беше извършен без неговото съгласие - по прокурорска заповед и по искане на баща му и сестра му. Самият той настоява, че не страда от никакъв психиатричен проблем и че всичко, което се е случило, е станало без негово знание.

"Не страдам от никакво психично заболяване, което да изисква психиатрична грижа и което би могло да ме направи опасен за себе си или за другите", категоричен е той.

Йоргос има съдебен спор със сестра си. Певецът подготвя „контраатака“, тъй като съдебните спорове с сестра му за управлението на имуществото и общите им компании се очаква да се изострят.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
  • 1 Румен лъжомана

    1 2 Отговор
    Дал сам на сина и дъщерята милиони да си харчат , нищо не става от тия. А сега отивам да изпия 2 литра ракия 😃😃🥳🥳🤣💯

    08:45 19.08.2025

  • 2 Механик

    1 1 Отговор
    Ох олекна ми. Така се бях изпоритеснил за здравето на Намсикойси, дето бил широко известен в тесен кръг.
    Направо бях тръгнал да се метам у Дунава, ама добре, че проетох тази така обнадеждаваща и акана от цяла България новина.
    Сполай ви!

    09:04 19.08.2025

  • 3 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Изглежда като любител на краставиците, иначе е толкова известен, че идея си нямам кой е.

    09:10 19.08.2025