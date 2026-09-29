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Петокласник от Банско спечели световна титла по ментална аритметика

Петокласник от Банско спечели световна титла по ментална аритметика

29 Септември, 2026 06:55, обновена 29 Септември, 2026 06:59 708 3

  • георги генчев-
  • ментална аритметика-
  • банско-
  • математически състезания-
  • египет

Георги Генчев стана „Шампион на шампионите“ на международна олимпиада в Египет, където се състезаваха деца от 8 държави.

Петокласник от Банско спечели световна титла по ментална аритметика - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петокласникът Георги Генчев от Банско спечели титлата „Шампион на шампионите“ на международна олимпиада по ментална аритметика в Египет. В състезанието са участвали над 140 деца от 8 държави, а към отличието е имало и чек.

„Трябва просто да знаеш, че можеш да продължаваш все напред и да не се отказваш“, казва Георги пред БНТ, когато го питат как се стига до най-високото отличие. Той разказва, че в голямата зала са се състезавали около 100 деца, а времето в Египет е било „доста, доста горещо“.

Дузина златни медали за една година

Титлата е поредното отличие в колекцията на младия математик. Само през последната година Георги е спечелил около дузина златни медали и купи от състезания в България и чужбина. Медалите, грамотите и купите вече трудно се побират в дома му.

Мая Дурчова, майката на Георги, казва, че основната мотивация идва от самото дете. Когато не е прекалено натоварен, той сам отваря лаптопа, взима тестовете и започва да решава задачи. Семейството му го подкрепя и му оставя време за почивка и срещи с приятели, когато натоварването стане прекалено голямо.

Сметките започнали още в детската градина

Интересът на Георги към числата се появява още преди училище. Майка му разказва, че още в детската градина задавал въпроси, свързани със събиране и изваждане. По време на пътувания тя му задавала кратки задачи, а той ги решавал бързо.

За Георги здравето е на първо място, а математиката е след него. Той казва, че с помощта на знанията си иска един ден да създава технологии и нови неща, които да помагат на света.

„Математиката е навсякъде“, казва Георги Генчев.

С постиженията си петокласникът се надява да насърчи и други деца да последват пътя му и да се занимават с математика.

Източници: БНТ


Банско / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бански старчета

    1 5 Отговор
    Родителите му сигурно имат кръчме в Банско и експлоатират детето като елка, касов апарат и счетоводство.

    07:04 29.09.2026

  • 2 Зара

    10 0 Отговор
    Браво на това надарено момче!Браво!!!!

    07:12 29.09.2026

  • 3 тортиля

    1 3 Отговор
    В Банско си я караме по бански.

    07:15 29.09.2026