Жители на Ню Йорк се придвижваха с каяци по улиците ВИДЕО

Жители на наводнени квартали в Ню Йорк използваха каяци, за да се придвижват по улиците, след като мощен североизточен циклон донесе силен вятър, проливни валежи и високи приливи по крайбрежието на града.

Кадри от района на Куинс показаха хора, които гребат по залети улици в посока към железопътна станция. Най-тежко засегнати бяха ниско разположените части на Хауърд Бийч и други квартали около залива Джамейка.

На места водата достигна близо метър

Данни на Националната метеорологична служба показаха около 60 сантиметра вода на места в Хауърд Бийч. В отделни участъци на квартала са измерени между 45 и 60 сантиметра наводнение, а по Бруквил булевард водата е достигнала приблизително 70 сантиметра.

Още по-сериозна е била ситуацията на Сити Айлънд в Бронкс, където сензори на градската система FloodNet са отчели около 80 сантиметра вода по пътното платно. Част от улиците и паркираните автомобили са останали под вода.

Асошиейтед прес съобщи, че в Ню Йорк и Ню Джърси някои жители са използвали каяци по наводнените улици. В крайбрежните райони на Ню Джърси водата е заливала домове, предприятия и пътища при всеки висок прилив.

Властите предупредиха да не се влиза във водата

Кметството на Ню Йорк беше предупредило за риск от наводнения в Рокауейс, около залива Джамейка и по източния бряг на Стейтън Айлънд. Градските власти призоваха жителите да не ходят и да не шофират през наводнени улици, независимо от видимата дълбочина на водата.

„Всеки, който се приближи до водата през този уикенд, буквално залага живота си“, заяви губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хочул, цитирана от Асошиейтед прес.

Според Националната метеорологична служба опасността е била свързана не само с валежите, но и със съчетанието на силен вятър и високи приливи. Властите предупредиха, че наводнената вода може да съдържа отпадъчни води, химикали и отломки.

Бурята причини и други щети в региона. В Ню Йорк паднали дървета доведоха до смъртен случай и наранявания, а повече от 100 000 потребители в североизточната част на САЩ останаха без електричество в отделни моменти.

Очакваше се високите приливи да поддържат риска от нови наводнения в ниско разположените крайбрежни райони, дори след отслабването на циклона.