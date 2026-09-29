Лиляна Ангелова: Отказвах кампании за хиляди евро

Лиляна Ангелова заяви, че е отказвала рекламни кампании за хиляди евро, когато не харесва даден продукт или не го използва. Бюти инфлуенсърката и бизнесдама посочи тютюнопушенето като пример за сфера, в която не би застанала зад рекламно послание.

„Аз си давам сметка каква отговорност нося и колко много хората ми вярват. Аз съм отказвала кампании за хиляди евро, защото не харесвам даден продукт“, каза Ангелова пред ФОКУС.

Естествената красота става все по-търсена

По думите ѝ естествените форми на лицето са по-модерни и все повече жени се отказват от силното видоизменяне на външността си.

„Има хора, като мен, които държат на естествената красота и естествените методи за грижа за красотата“, коментира тя. Ангелова допълни, че поддръжката трябва да запазва индивидуалните черти, а не да променя лицето.

Тя е сред номинираните за „Жена на годината“ на списание Grazia.

Ангелова представи новия си протеин

Бизнесдамата разказа и за новия си продукт. Според нея той е създаден за хора, които нямат време да се хранят пълноценно през деня, но искат да приемат хранителни вещества с една бързо приготвена напитка.

Ангелова заяви, че има инсулинова резистентност и затова не може да си позволи резки пикове на кръвната захар. Тя представи продукта като протеин, предназначен не само за спортисти, а за всеки човек, който търси по-удобен вариант за хранене.

По думите ѝ формулата съдържа суроватъчен изолат, колаген, креатин и магнезий. Тя твърди също, че в продукта няма казеин, лактоза, глутен, сгъстители и гуми. Заявените свойства и ефекти на продукта са представени от самата Ангелова.

Инфлуенсърите носят отговорност към аудиторията

Ангелова коментира, че инфлуенсърите трябва да бъдат точни и открити, когато рекламират продукти. Според нея те трябва да обясняват кога ги използват и за кого са предназначени.

Тя посочи социалните мрежи като Instagram, Facebook и TikTok като среда, в която децата започват да изграждат потребителски навици още от ранна възраст. По думите ѝ това може да има положителен ефект, ако младите хора попаднат на коректни инфлуенсъри.

„Инфлуенсърите трябва да бъдат коректни към последователите си и да кажат кога точно се използват продуктите, които рекламират“, каза Ангелова.

Източник: ФОКУС