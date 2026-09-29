Лиляна Ангелова: Отказвах кампании за хиляди евро

Лиляна Ангелова заяви, че е отказвала рекламни кампании за хиляди евро, когато не харесва даден продукт или не го използва. Бюти инфлуенсърката и бизнесдама посочи тютюнопушенето като пример за сфера, в която не би застанала зад рекламно послание.
„Аз си давам сметка каква отговорност нося и колко много хората ми вярват. Аз съм отказвала кампании за хиляди евро, защото не харесвам даден продукт“, каза Ангелова пред ФОКУС.
Естествената красота става все по-търсена
По думите ѝ естествените форми на лицето са по-модерни и все повече жени се отказват от силното видоизменяне на външността си.
„Има хора, като мен, които държат на естествената красота и естествените методи за грижа за красотата“, коментира тя. Ангелова допълни, че поддръжката трябва да запазва индивидуалните черти, а не да променя лицето.
Тя е сред номинираните за „Жена на годината“ на списание Grazia.
Ангелова представи новия си протеин
Бизнесдамата разказа и за новия си продукт. Според нея той е създаден за хора, които нямат време да се хранят пълноценно през деня, но искат да приемат хранителни вещества с една бързо приготвена напитка.
Ангелова заяви, че има инсулинова резистентност и затова не може да си позволи резки пикове на кръвната захар. Тя представи продукта като протеин, предназначен не само за спортисти, а за всеки човек, който търси по-удобен вариант за хранене.
По думите ѝ формулата съдържа суроватъчен изолат, колаген, креатин и магнезий. Тя твърди също, че в продукта няма казеин, лактоза, глутен, сгъстители и гуми. Заявените свойства и ефекти на продукта са представени от самата Ангелова.
Инфлуенсърите носят отговорност към аудиторията
Ангелова коментира, че инфлуенсърите трябва да бъдат точни и открити, когато рекламират продукти. Според нея те трябва да обясняват кога ги използват и за кого са предназначени.
Тя посочи социалните мрежи като Instagram, Facebook и TikTok като среда, в която децата започват да изграждат потребителски навици още от ранна възраст. По думите ѝ това може да има положителен ефект, ако младите хора попаднат на коректни инфлуенсъри.
„Инфлуенсърите трябва да бъдат коректни към последователите си и да кажат кога точно се използват продуктите, които рекламират“, каза Ангелова.
Източник: ФОКУС
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха ха хаааа
08:49 29.09.2026
2 ДрайвингПлежър
Че и бизнес, че и дама...
Коментиран от #12
08:50 29.09.2026
3 мдааааа
08:51 29.09.2026
4 ......-
Коментиран от #11
08:52 29.09.2026
5 Сори !!!
08:53 29.09.2026
6 немо
08:54 29.09.2026
7 Последния Софиянец
08:54 29.09.2026
8 Въй
08:56 29.09.2026
9 поКУРко
08:58 29.09.2026
10 трясъ
08:58 29.09.2026
11 Я , тоже
До коментар #4 от "......-":На машата и медведья ..
09:02 29.09.2026
12 Трол
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Бивша участничка в "Биг брадър" и една от онези, които са правили секс в къщата.
Коментиран от #17
09:02 29.09.2026
13 кабел
09:03 29.09.2026
14 Тая ся коя е
09:08 29.09.2026
15 100 хиляди абоната
09:11 29.09.2026
16 Продуктово позициониране
09:12 29.09.2026
17 ДрайвингПлежър
До коментар #12 от "Трол":Ми да си казва цената тогава, какво обяснява глупости :D :D
Коментиран от #18
09:16 29.09.2026
18 Сидни Суини ръкоделие 👋
До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":Тогава беше млада със големи любеници. Сега е лелка. Не ти трябва.
09:23 29.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Найбал Бриджис
09:44 29.09.2026
22 Титак
09:46 29.09.2026
23 Ко речи?
10:17 29.09.2026
24 Оффф ,
10:27 29.09.2026