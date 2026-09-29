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Лиляна Ангелова: Отказвах кампании за хиляди евро
  Тема: Известни личности

Лиляна Ангелова: Отказвах кампании за хиляди евро

29 Септември, 2026 08:44 1 233 24

  • лиляна ангелова-
  • инфлуенсъри-
  • рекламни кампании-
  • естествена красота-
  • протеин

Бюти инфлуенсърката заяви, че не рекламира продукти, които не харесва или не използва

Лиляна Ангелова: Отказвах кампании за хиляди евро - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лиляна Ангелова заяви, че е отказвала рекламни кампании за хиляди евро, когато не харесва даден продукт или не го използва. Бюти инфлуенсърката и бизнесдама посочи тютюнопушенето като пример за сфера, в която не би застанала зад рекламно послание.

„Аз си давам сметка каква отговорност нося и колко много хората ми вярват. Аз съм отказвала кампании за хиляди евро, защото не харесвам даден продукт“, каза Ангелова пред ФОКУС.

Естествената красота става все по-търсена

По думите ѝ естествените форми на лицето са по-модерни и все повече жени се отказват от силното видоизменяне на външността си.

„Има хора, като мен, които държат на естествената красота и естествените методи за грижа за красотата“, коментира тя. Ангелова допълни, че поддръжката трябва да запазва индивидуалните черти, а не да променя лицето.

Тя е сред номинираните за „Жена на годината“ на списание Grazia.

Ангелова представи новия си протеин

Бизнесдамата разказа и за новия си продукт. Според нея той е създаден за хора, които нямат време да се хранят пълноценно през деня, но искат да приемат хранителни вещества с една бързо приготвена напитка.

Ангелова заяви, че има инсулинова резистентност и затова не може да си позволи резки пикове на кръвната захар. Тя представи продукта като протеин, предназначен не само за спортисти, а за всеки човек, който търси по-удобен вариант за хранене.

По думите ѝ формулата съдържа суроватъчен изолат, колаген, креатин и магнезий. Тя твърди също, че в продукта няма казеин, лактоза, глутен, сгъстители и гуми. Заявените свойства и ефекти на продукта са представени от самата Ангелова.

Инфлуенсърите носят отговорност към аудиторията

Ангелова коментира, че инфлуенсърите трябва да бъдат точни и открити, когато рекламират продукти. Според нея те трябва да обясняват кога ги използват и за кого са предназначени.

Тя посочи социалните мрежи като Instagram, Facebook и TikTok като среда, в която децата започват да изграждат потребителски навици още от ранна възраст. По думите ѝ това може да има положителен ефект, ако младите хора попаднат на коректни инфлуенсъри.

„Инфлуенсърите трябва да бъдат коректни към последователите си и да кажат кога точно се използват продуктите, които рекламират“, каза Ангелова.

Източник: ФОКУС


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха хаааа

    5 0 Отговор
    Натрапници ...

    08:49 29.09.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    18 0 Отговор
    Някой има ли си поне бегла представа коя е тая звИздЪ?
    Че и бизнес, че и дама...

    Коментиран от #12

    08:50 29.09.2026

  • 3 мдааааа

    10 0 Отговор
    Лиляна Аннгеловна - Световноизвестна " инфлуенсърка"

    08:51 29.09.2026

  • 4 ......-

    5 0 Отговор
    И аз преди време отказах кекс на СиндитУ Крафординова !

    Коментиран от #11

    08:52 29.09.2026

  • 5 Сори !!!

    7 1 Отговор
    Но разните "звизди" които искат да им го отпера са толкова много, че дори нямам време да ги разгледам, камо ли да ги зная!

    08:53 29.09.2026

  • 6 немо

    8 0 Отговор
    като я гледам тая джукеса, тя не изглежда на такива, които отказват...

    08:54 29.09.2026

  • 7 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    ДПС унищожава Шипка.Събудете се българи.

    08:54 29.09.2026

  • 8 Въй

    3 0 Отговор
    Сгъстители и гуми имам на автомобила си.

    08:56 29.09.2026

  • 9 поКУРко

    5 0 Отговор
    Мани, Мани .... Бегай!!! Куртизанка - инфлуенсър! Какво животно е това?!?

    08:58 29.09.2026

  • 10 трясъ

    2 0 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ.

    08:58 29.09.2026

  • 11 Я , тоже

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "......-":

    На машата и медведья ..

    09:02 29.09.2026

  • 12 Трол

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Бивша участничка в "Биг брадър" и една от онези, които са правили секс в къщата.

    Коментиран от #17

    09:02 29.09.2026

  • 13 кабел

    3 0 Отговор
    Пик прадър.

    09:03 29.09.2026

  • 14 Тая ся коя е

    2 0 Отговор
    много пернат дивеч се навъди напоследък

    09:08 29.09.2026

  • 15 100 хиляди абоната

    2 0 Отговор
    Тая се взема за велика със 100000 абоната

    09:11 29.09.2026

  • 16 Продуктово позициониране

    2 0 Отговор
    Тези са на най-високата тарифа, докато мис гащи е само за пет хилки, затова продава снимки с чекмеджета и засмукани чаршафи.

    09:12 29.09.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    Ми да си казва цената тогава, какво обяснява глупости :D :D

    Коментиран от #18

    09:16 29.09.2026

  • 18 Сидни Суини ръкоделие 👋

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":

    Тогава беше млада със големи любеници. Сега е лелка. Не ти трябва.

    09:23 29.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Найбал Бриджис

    3 0 Отговор
    Тая е голяма корва.

    09:44 29.09.2026

  • 22 Титак

    1 0 Отговор
    Тая е вече с голям километраж........на 44, не става.

    09:46 29.09.2026

  • 23 Ко речи?

    0 0 Отговор
    Местим го за бутафоренсърката.

    10:17 29.09.2026

  • 24 Оффф ,

    3 0 Отговор
    и тя решила , че е летва !

    10:27 29.09.2026