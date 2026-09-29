Мирослав Гочев: Натурализираните борци са българи и трябва да се борят за България

Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев заяви категорично, че ако оглави централата, няма да спира участието на натурализирани състезатели в националните отбори. По-рано през деня бившият национал официално обяви, че влиза в битката за председателския пост.

В интервю за БНТ Гочев призова за край на публичните нападки и напрежението в борбата.

"Спортистите, които са в момента в България, са българи. Те трябва да се състезават за България и покрай тях трябва да се учат младите ни борци", заяви той.

Кандидатурата му е издигната от шест клуба - Созопол, Приморско, Сливен, Нова Загора и два клуба от Бургас.

"Трябва да се успокоят нещата. Всички трябва малко да върнем газта, защото излизаме в медиите и се плюем един друг, а това не трябва да се случва", допълни Гочев.

Междувременно от ръководството на федерацията уточниха, че внесените кандидатури на Тодор Ангелов и Мирослав Гочев не означават автоматично провеждане на избори за нов председател. Окончателното решение ще зависи от процедурите и от Общото събрание, което е насрочено за 17 октомври от 10:30 часа в НСА.

"Съдът се е произнесъл, смятам, че тази точка я има, но ще видим", лаконичен бе Гочев по въпроса.