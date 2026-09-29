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Мирослав Гочев: Натурализираните борци са българи и трябва да се борят за България

Мирослав Гочев: Натурализираните борци са българи и трябва да се борят за България

29 Септември, 2026 09:57 418 1

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  • българска федерация по борба-
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  • тодор ангелов-
  • общо събрание-
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  • българска борба

Бившият борец официално обяви, че влиза в битката за председател на федерацията по борба

Мирослав Гочев: Натурализираните борци са българи и трябва да се борят за България - 1
Кадър: БНТ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев заяви категорично, че ако оглави централата, няма да спира участието на натурализирани състезатели в националните отбори. По-рано през деня бившият национал официално обяви, че влиза в битката за председателския пост.

В интервю за БНТ Гочев призова за край на публичните нападки и напрежението в борбата.

"Спортистите, които са в момента в България, са българи. Те трябва да се състезават за България и покрай тях трябва да се учат младите ни борци", заяви той.

Кандидатурата му е издигната от шест клуба - Созопол, Приморско, Сливен, Нова Загора и два клуба от Бургас.

"Трябва да се успокоят нещата. Всички трябва малко да върнем газта, защото излизаме в медиите и се плюем един друг, а това не трябва да се случва", допълни Гочев.

Междувременно от ръководството на федерацията уточниха, че внесените кандидатури на Тодор Ангелов и Мирослав Гочев не означават автоматично провеждане на избори за нов председател. Окончателното решение ще зависи от процедурите и от Общото събрание, което е насрочено за 17 октомври от 10:30 часа в НСА.

"Съдът се е произнесъл, смятам, че тази точка я има, но ще видим", лаконичен бе Гочев по въпроса.


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