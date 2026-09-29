Силвестър Сталоун разказа за насилието в детството си

Силвестър Сталоун не търси съжаление. Екшън звездата разказа в ново интервю за The New York Times за детство, белязано от изоставяне, насилие и почти пълна липса на обич. Той сподели, че умишлено е пропуснал някои от най-тежките си спомени в книгата си, защото не е искал читателите да го съжаляват.

"Не включих много неща в книгата, защото не исках да изглежда като молба за съжаление... Но беше безумно", признава той.

След развода на родителите си Сталоун известно време живее с баща си в Мериленд. По думите му баща му бил избухлив и проявявал физическо насилие.

"Следващото, което разбираш, е - бам! Имаше много големи ръце. Просто се научаваш леко да се навеждаш."

Един конкретен спомен е останал особено ярък в съзнанието на актьора. Холивудската звезда разказва, че баща му го изпратил до магазина преди църква, за да купи хляб. По пътя Сталоун срещнал приятели и се върнал с орехов хляб.

"Той ме ритна в стомаха, удари ме, буквално ме повали, после се качи в колата и отиде на църква."

Сталоун останал да лежи на улицата. "Наистина е невероятно. Невероятно е", казва той.

Години по-късно актьорът се изправил срещу баща си. Когато бил на около 40 години, му казал: "Иска ми се ти и аз да сме на една и съща възраст само за три минути." Баща му го попитал защо, а Сталоун отвърнал: "Защото бих искал да ти върна малко от собственото ти лекарство, за да разбереш какво е да ти наритат задника."

Според Сталоун баща му веднага го предизвикал на бой. "На 68 години беше готов да се бие", обяснява актьорът.

Звездата от "Роки" свързва тази свирепост с един от най-разпознаваемите си герои.

"Когато хората питат: "Откъде взимаш тази ярост, за да изиграеш Рамбо?", отговорът е: генетично", казва той.

Сталоун си спомня и че майка му никога не му е показвала обич.

"Майка ми никога, а брат ми ще го потвърди, не ме е прегръщала. Никога, никога", споделя той.

Баща му също рядко проявявал нежност. Все пак, когато Сталоун бил на около 9 години, заспал в колата, след като помагал около конете на баща си. Тогава мъжът положил главата на сина си на коляното си и сложил ръка върху главата му.

"И никога не го забравих", признава актьорът.

По-рано в интервюто Сталоун разказва, че когато бил съвсем малък, бил изпратен да живее в пансион, а родителите му го посещавали само веднъж месечно.

"На практика бях отгледан от непознати в пансион. Това постепенно се превърна в нещо естествено. Родителите ми всъщност никога не бяха грижовни, така че това дори беше по-добре в сравнение с мястото, където живеех."

Сталоун признава, че тази емоционална лишеност е оформила човека, в който се е превърнал. Запитан дали преживяното го е направило корав, той отговаря: "По неправилния начин, да. Направи ме много корав."

Впоследствие Сталоун изгражда една от най-разпознаваемите кариери в Холивуд. Той пише сценария за "Роки" и изпълнява ролята на Роки Балбоа, а по-късно се превръща и в Джон Рамбо. Първият филм "Роки" получава 10 номинации за "Оскар" и печели три награди на Академията, включително за най-добър филм. Извън екрана Сталоун има пет деца от два от трите си брака.

През 1974 г. той се жени за първата си съпруга Саша Чак. Двамата се развеждат през 1985 г. и имат двама синове. По-късно същата година Сталоун сключва брак с партньорката си от "Роки IV" Бриджит Нилсен, но двамата се развеждат през 1987 г. През 1997 г. актьорът се жени за Дженифър Флавин. Двамата имат три дъщери.

28 февруари 2016 г. - Силвестър Сталоун и Дженифър Флавин присъстват на 88-ата годишна церемония по връчване на наградите на Академията в Холивуд

Източник: dir.bg