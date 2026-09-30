Дъщерята на Брус Уилис сподели трогателна СНИМКА на 71-годишния актьор

Талула Уилис сподели рядка семейна снимка с баща си Брус Уилис, която привлече вниманието на почитателите на холивудския актьор. На кадъра 32-годишната Талула го целува по главата и нежно държи лицето му, а 71-годишният Уилис се усмихва със затворени очи.
„Толкова е сладко!“, написа Талула към публикацията, споделена на 28 септември. Снимката бързо беше отразена от развлекателни медии, тъй като близките на звездата от „Умирай трудно“ публикуват сравнително рядко негови нови изображения.
Кадърът показва кратък семеен момент, без да съдържа нова информация за здравословното състояние на актьора.
Семейството на Брус Уилис обяви през 2022 г., че той се оттегля от актьорската професия след диагноза афазия, а през 2023 г. съобщи, че лекарите са установили фронтотемпорална деменция.
Семейството продължава да пази личното му пространство
Брус Уилис е баща на пет дъщери. Талула, Румър и Скаут са негови деца от брака му с Деми Мур, а Мейбъл и Евелин са дъщери на актьора и Ема Хеминг Уилис.
През август тази година Уилис присъства на сватбата на Талула с музиканта Джъстин Ейси в Сън Вали, Айдахо. И тогава семейството сподели снимки от събитието, на които актьорът е заедно с младоженците.
Появата му в новата снимка отново насочи вниманието към начина, по който близките му споделят моменти от семейния живот, без да разкриват повече подробности от личното му ежедневие.
Източник: TMZ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кучето на Мими🐕
Коментиран от #3, #5
10:34 30.09.2026
2 ужас
10:39 30.09.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Кучето на Мими🐕":Той така си гледа по принцип. Гледал ли си го в "12 маймуни"?
10:46 30.09.2026
4 отец Чапаев и Петка
10:50 30.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лола
11:01 30.09.2026
7 Хахаха
11:02 30.09.2026