Имението на Тейлър Суифт в Бевърли Хилс се продава за близо 8 млн. долара

Имението в Бевърли Хилс, в което Тейлър Суифт е работила по албума „1989“, отново е обявено за продажба. Началната цена на Pillsbury Estate е 7 995 000 долара.

Имотът на North Beverly Drive се простира върху около 1,5 акра и включва два парцела. Основната къща разполага с три спални и три и половина бани, а отделната къща за гости добавя още една спалня и баня. Така общо имението предлага четири спални и пет бани.

Домът, свързан с „1989“

Суифт купува Pillsbury Estate през 2011 г. за малко над 3,55 млн. долара и го притежава до 2018 г. Именно там тя работи по петия си студиен албум „1989“, издаден през 2014 г.

Къщата е позната и от видеото на Vogue „73 въпроса“ с певицата. След продажбата през 2018 г. имотът преминава към модния дизайнер Никълъс Биджан и интериорната дизайнерка Рокси Биджан. Сделката е извършена извън публичния пазар, а Los Angeles Times съобщава, че цената е била 4 млн. долара.

Ремонти и лична история

След покупката Биджанови обновяват интериора на имението. Резултатът е представен от Architectural Digest през 2021 г. В офиса на къщата двамата откриват пиано, което според Никълъс Биджан му е повлияло при създаването на собствената му модна марка.

„Усещането е, че си в английската провинция — но можеш да се качиш в колата и да стигнеш направо до Polo Lounge“, казва Биджан пред Page Six.

Двамата се женят в имението през 2020 г., след като плановете им за сватба в езерото Комо са отменени заради пандемията от COVID-19. В градината остава и маслиново дърво, засадено от Калвин Харис, бивш партньор на Суифт.

Какво включва имотът

Сред характеристиките на Pillsbury Estate са спортно игрище за пикълбол, зрели дъбове, фонтани, огнища, гурме кухня, мокър бар и паркоместа за около осем автомобила. Обявлението посочва жилищна площ от около 405 квадратни метра.

Има разминаване в данните за годината на построяване. Настоящото обявление посочва 1927 г., докато Los Angeles Times пише през 2018 г., че къщата е построена през 1941 г.

Източник: PageSix