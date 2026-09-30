Продадоха топката на Марадона от „Божията ръка“ за $3,35 млн.

Топката, докоснала лявата ръка на Диего Марадона при прословутия гол „Божията ръка“, беше продадена за 3 355 000 долара. Кълбото Adidas Azteca е използвано и при второто попадение на аржентинската легенда срещу Англия в четвъртфинала на световното първенство през 1986 г. Търгът беше организиран от американската аукционна къща Heritage Auctions.

Продажбата се състоя на 22 август 2026 г. в рамките на спортния търг Summer Platinum Night. Наддаването започна от 2,5 милиона долара, а предварителната оценка на предмета достигаше 10 милиона долара. Така крайната цена остана значително под очакванията, но превърна топката в един от най-скъпите футболни артефакти, продавани на търг.

Топката от един от най-известните мачове

Аржентина и Англия се срещат на 22 юни 1986 г. на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити пред 114 580 зрители. В 51-ата минута Марадона се възползва от опит за изчистване на английския полузащитник Стив Ходж, изпревари вратаря Питър Шилтън и насочи топката в мрежата с лявата си ръка.

Попадението е зачетено от съдийската бригада, в която участва и българският страничен съдия Богдан Дочев. Четири минути по-късно Марадона отбелязва втори гол след пробив през английската защита. Соло изпълнението остава известно като „Гола на века“.

Гари Линекер намалява резултата в 81-ата минута, но Англия не успява да изравни. Аржентина печели с 2:1, отстранява Белгия на полуфинала и стига до титлата след победа с 3:2 срещу Германия във финала.

36 години при съдията на мача

След срещата топката остава у тунизийския съдия Али бин Насер, който я съхранява в продължение на 36 години. Предметът е придружен от документация, свързваща го с мача, а Heritage Auctions го представя като топката, използвана при двете попадения на Марадона.

„Това е момент, който дори ако не знаете нищо за футбола, сте чували за него“, казва Майк Провенцале от Heritage Auctions, цитиран от Ройтерс. По думите му значението на предмета надхвърля спорта, тъй като историята около гола е разпознаваема далеч извън футболната публика.

Продадената топка е свързана с две напълно различни лица на Марадона в един и същи мач – спорното попадение с ръка и впечатляващия индивидуален гол няколко минути по-късно. Именно това съчетание превръща обикновения мачов инвентар в предмет от историята на световния футбол.

Източници: Ройтерс