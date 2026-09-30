Съкратиха присъдата на Пи Диди, той ще излезе много по-рано от очакваното

Американският рапър и музикален продуцент Шон „Диди“ Комбс може да бъде освободен от федералния затвор няколко месеца по-рано от първоначално предвиденото. Според актуалните данни на Федералното бюро по затворите на САЩ датата за освобождаването му е 21 януари 2028 г.

Първоначално Шон Комбс трябваше да остане зад решетките до 8 май 2028 г. Датата обаче беше коригирана няколко пъти след началото на изтърпяването на 50-месечната му присъда.

„Никога не знаем точно как и защо Федералното бюро по затворите изчислява и публикува тези дати“, коментира говорителят на музикалния продуцент Джуда Енгелмайер.

Шон Комбс беше осъден на четири години и два месеца затвор, след като съдебно жури го призна за виновен по две обвинения, свързани с транспортиране на лица между американски щати с цел проституция. По по-тежките обвинения за рекет и трафик с цел сексуална експлоатация музикалният продуцент беше оправдан.

По време на широко отразявания федерален процес бившата му партньорка, певицата Каси Вентура, даде подробни показания за отношенията им и заяви, че в продължение на години е била подлагана на физическо и психическо насилие.

След приключването на ефективната присъда Шон Комбс трябва да бъде под надзор още пет години.

Съдия Арун Субраманиан заяви при произнасянето на присъдата, че продължителното лишаване от свобода е необходимо като възпираща мярка. Той отправи и остри критики към поведението на музикалния продуцент спрямо Каси Вентура.

Първоначалната дата през май 2028 г. впоследствие беше изместена за юни, а след това коригирана отново. Част от промените са свързвани с прилагането на американския закон FIRST STEP Act, който позволява на отговарящи на определени условия федерални затворници да натрупват кредити за участие в програми и дейности за намаляване на риска от рецидив.

В американските медии се появиха и твърдения, че Шон Комбс е нарушавал правилата в затвора, включително чрез неразрешен телефонен разговор и притежание на алкохол. Представителите му категорично отрекоха обвиненията за алкохол.

„Слуховете, че г-н Комбс е бил заловен с алкохол, са напълно неверни“, заяви екипът му.

Представител на основателя на Bad Boy Records допълни, че Шон Комбс е съсредоточен върху трезвеността, самодисциплината и завръщането при семейството си.

При сегашния график 21 януари 2028 г. е най-ранната обявена дата, на която Шон „Диди“ Комбс може да приключи престоя си във федералния затвор, като тя може да бъде променена отново в зависимост от изчисленията и правилата на Федералното бюро по затворите.