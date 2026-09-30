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„Ъпсурт“ празнува 30 години с концерт в НДК
  Тема: Известни личности

„Ъпсурт“ празнува 30 години с концерт в НДК

30 Септември, 2026 13:13 389 8

  • ъпсурт-
  • ицо хазарта-
  • бат венци-
  • юбилеен концерт-
  • ндк

Ицо Хазарта и Бат Венци ще изпълнят емблематичните хитове на групата

„Ъпсурт“ празнува 30 години с концерт в НДК - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Ъпсурт“ ще отпразнува 30 години от създаването си с концерт на 11 декември в зала 1 на Националния дворец на културата. Началото е обявено за 20:00 часа, а на сцената ще излязат Ицо Хазарта и Бат Венци.

В програмата са включени едни от най-разпознаваемите песни на групата – „Чекай малко“, „Искам твоето тяло“, „3 в 1“ и „Втора цедка“. Юбилейният концерт ще проследи различни периоди от историята на формацията и ще събере на едно място музиката, с която „Ъпсурт“ се утвърди сред водещите имена в българския хип-хоп.

Не е ясно дали ще се върнат и други основатели

„Ъпсурт“ е създадена през 1996 г. Сред основателите са Ицо Хазарта, Бат Венци, Буч, чието истинско име е Красимир Геров, и Шлеви Долния – Ицо Панчев. Засега няма потвърждение дали Буч и Шлеви Долния ще се присъединят към юбилейното събитие в НДК.

Решението за концерта е взето след разговори между Ицо Хазарта и Бат Венци. „След доста размисли и разговори с Венци решихме да се съберем и да поднесем това, което сме създали“, казва Ицо Хазарта. В подготовката на шоуто са посочени още балет „Нова“, DJ Cass и Мария Драгнева.

Юбилейният концерт ще бъде първото голямо самостоятелно събиране на дуото в зала 1 на НДК, посветено на три десетилетия от началото на „Ъпсурт“. Билети за събитието се предлагат в билетната мрежа, като за всички посетители е необходимо отделно седящо място.

Източник: Арт Портал


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 де факто

    4 0 Отговор
    Не е ясно дали ще има публика, хахаха.

    Коментиран от #7

    13:14 30.09.2026

  • 2 Трол

    4 0 Отговор
    Ицо Хазарта се превърна в лирическия герой от собствените си песни.

    13:15 30.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    3 0 Отговор
    Тези се мъчеха да копират Beastie Boys но не им се получаваше. Липваше класата и потеклото.

    13:20 30.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боко асфалта

    0 0 Отговор
    Мижав интерес.

    13:23 30.09.2026

  • 7 ще има

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "де факто":

    не надценявай интелектуалната преценка на народа..

    13:39 30.09.2026

  • 8 Специалистът

    0 0 Отговор
    Чакам мърш@т@, тр3в0м@н, н@рк0м@н Уйр0 дУп3тата Ицо - тАп0т0 да си поговориме с него за оная великата му песен " имам чУек...." Паляч0вци!

    13:41 30.09.2026