„Ъпсурт“ празнува 30 години с концерт в НДК

„Ъпсурт“ ще отпразнува 30 години от създаването си с концерт на 11 декември в зала 1 на Националния дворец на културата. Началото е обявено за 20:00 часа, а на сцената ще излязат Ицо Хазарта и Бат Венци.
В програмата са включени едни от най-разпознаваемите песни на групата – „Чекай малко“, „Искам твоето тяло“, „3 в 1“ и „Втора цедка“. Юбилейният концерт ще проследи различни периоди от историята на формацията и ще събере на едно място музиката, с която „Ъпсурт“ се утвърди сред водещите имена в българския хип-хоп.
Не е ясно дали ще се върнат и други основатели
„Ъпсурт“ е създадена през 1996 г. Сред основателите са Ицо Хазарта, Бат Венци, Буч, чието истинско име е Красимир Геров, и Шлеви Долния – Ицо Панчев. Засега няма потвърждение дали Буч и Шлеви Долния ще се присъединят към юбилейното събитие в НДК.
Решението за концерта е взето след разговори между Ицо Хазарта и Бат Венци. „След доста размисли и разговори с Венци решихме да се съберем и да поднесем това, което сме създали“, казва Ицо Хазарта. В подготовката на шоуто са посочени още балет „Нова“, DJ Cass и Мария Драгнева.
Юбилейният концерт ще бъде първото голямо самостоятелно събиране на дуото в зала 1 на НДК, посветено на три десетилетия от началото на „Ъпсурт“. Билети за събитието се предлагат в билетната мрежа, като за всички посетители е необходимо отделно седящо място.
Източник: Арт Портал
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 де факто
Коментиран от #7
13:14 30.09.2026
2 Трол
13:15 30.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
13:20 30.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Боко асфалта
13:23 30.09.2026
7 ще има
До коментар #1 от "де факто":не надценявай интелектуалната преценка на народа..
13:39 30.09.2026
8 Специалистът
13:41 30.09.2026