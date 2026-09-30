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Мартин Елвиса намекна, че Ашкар от „Ергенът: Любов в рая“ е гей
  Тема: Известни личности

Мартин Елвиса намекна, че Ашкар от „Ергенът: Любов в рая“ е гей

30 Септември, 2026 12:44 636 13

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  • памела-
  • риалити шоу

Бившият участник в риалити формата коментира отношенията между Ашкар и Памела и направи спекулация за бъдещ участник

Мартин Елвиса намекна, че Ашкар от „Ергенът: Любов в рая“ е гей - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мартин Николов – Елвиса направи ироничен коментар за Ашкар и отношенията му с Памела в „Ергенът: Любов в рая“. Във видео, посветено на риалити формата, той предположи, че в предаването може да се появи мъж, който да се сближи с Ашкар.

„Най-вероятно има мъж, който идва за Ашкар“, заяви Елвиса. Веднага след това той се поправи и уточни, че е имал предвид жена. Изказването му е представено като шеговита спекулация, а не като потвърдена информация за сексуалната ориентация на участника.


Коментарът е част от обзор на сезона, в който Мартин Елвиса разглежда три теми. Първо той се спря на отношенията между Габи и Радо, а след това коментира Станислава и поведението ѝ в предаването.

Критика към отношенията между Ашкар и Памела

По думите на Елвиса Ашкар няма намерения към Памела, въпреки че двамата се целуват и прекарват време заедно. Той разказа, че Памела е заявила пред Ашкар, че ще си тръгне с него, но участникът ѝ е отговорил да остане.

Мартин Николов определи поведението на Ашкар като неадекватно и го обвини, че дава напразни надежди на Памела. Оценките са част от личния му коментар върху показаното в риалити формата.

В публикацията няма посочена реакция от Ашкар по направеното предположение, нито потвърждение на твърдението за личния му живот. Дотук става дума единствено за изказване на Мартин Елвиса.

Източник: Хотнюз


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами да си намери друг ерген тогава

    4 0 Отговор
    И да се омъжи.

    Коментиран от #7

    12:50 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 14/88

    5 2 Отговор
    Гюров-Кандев ще си го приберат
    тъкмо от двойка ще станат тройка

    12:52 30.09.2026

  • 6 нормално

    6 0 Отговор
    Доброволно участие в Либоф в бабешкия рай може да вземе само някой гей.
    Или жиголо.
    Дотам.

    12:54 30.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пелвиса е хей

    4 0 Отговор
    Пелвиса е мазен хей.

    13:17 30.09.2026