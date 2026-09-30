Мартин Елвиса намекна, че Ашкар от „Ергенът: Любов в рая“ е гей

Мартин Николов – Елвиса направи ироничен коментар за Ашкар и отношенията му с Памела в „Ергенът: Любов в рая“. Във видео, посветено на риалити формата, той предположи, че в предаването може да се появи мъж, който да се сближи с Ашкар.
„Най-вероятно има мъж, който идва за Ашкар“, заяви Елвиса. Веднага след това той се поправи и уточни, че е имал предвид жена. Изказването му е представено като шеговита спекулация, а не като потвърдена информация за сексуалната ориентация на участника.
Коментарът е част от обзор на сезона, в който Мартин Елвиса разглежда три теми. Първо той се спря на отношенията между Габи и Радо, а след това коментира Станислава и поведението ѝ в предаването.
Критика към отношенията между Ашкар и Памела
По думите на Елвиса Ашкар няма намерения към Памела, въпреки че двамата се целуват и прекарват време заедно. Той разказа, че Памела е заявила пред Ашкар, че ще си тръгне с него, но участникът ѝ е отговорил да остане.
Мартин Николов определи поведението на Ашкар като неадекватно и го обвини, че дава напразни надежди на Памела. Оценките са част от личния му коментар върху показаното в риалити формата.
В публикацията няма посочена реакция от Ашкар по направеното предположение, нито потвърждение на твърдението за личния му живот. Дотук става дума единствено за изказване на Мартин Елвиса.
Източник: Хотнюз
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ами да си намери друг ерген тогава
Коментиран от #7
12:50 30.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 14/88
тъкмо от двойка ще станат тройка
12:52 30.09.2026
6 нормално
Или жиголо.
Дотам.
12:54 30.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пелвиса е хей
13:17 30.09.2026