Партиите на етническите албанци се обединяват за участие в изборите в Сърбия

Партиите на етническите албанци от Долината на Прешево, Медведжа и Буяновац ще участват с обща листа на предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври, съобщава в. „Коха диторе“, като се позовава на изявление на премиера на Косово Албин Курти, предаде БТА.

Курти каза, че албанските партии от Долината ще участват с обща листа „Албанска коалиция“. По думите му това е било постигнато след разговори и усилия за обединение на целите и волята.

„След разговори и усилия за сближаване на позициите, волята за сътрудничество придоби формата на общ ангажимент. Благодаря на лидерите на политическите формации: Шаип Камбери (Партия за демократично действие), Висар Мемети (Алианс за прогрес на албанците), Нагип Ариф (Демократическа партия), Агим Сабедини (Албанска демократическа партия), Шкиприм Муслиу (Движение за демократичен прогрес), Сами Салиху (Движение за реформи), Арменд Алиу (Алтернатива за албанците) и Насер Азири (Албански демократичен съюз) за тяхната ангажираност и готовност, отвъд различията, да намерят един в друг събеседник и да споделят отговорността към гражданите“, посочи Курти, цитиран от „Коха диторе“.

Косовският премиер припомни, че сърбите в Косово имат гарантирани 10 места в 120-местния парламент. Според него албанците в Сърбия трябва да имат най-малко пет места в 250-местния парламент на Сърбия.

В момента Шаип Камбери е единственият етнически албански депутат в сръбската Скупщина.

„Политическото единство в „Албанската коалиция“ със сигурност не е достатъчно. Асиметрията на правата също е несправедливост“, посочи Курти и даде пример с броя на местата за етническите сърби в парламента на Косово.

„(…) При този подход на албанците от Прешево, Буяновац и Медведжа трябва да бъдат гарантирани поне 5 места в парламента на Сърбия, който има 250 места. Гарантираното представителство е принцип, който трябва да се прилага както в Косово, така и в нашата северна съседка, при еднакво зачитане на тяхното равенство и права“, отбеляза косовският премиер.

Курти изрази увереност, че обединението на албанските партии в Долината на Прешево, Медведжа и Буяновац може да доведе до полезна работа в полза на гражданите.

„Република Косово ще продължи да стои зад албанците от Прешево, Буяновац и Медведжа - за техните права, идентичност и благосъстояние. Нашият ангажимент остава постоянен - за равенство, за достойнство и за възможността всеки един да изгради бъдещето си в своята родина“, заключи Курти.

Косово, което е бивша сръбска провинция, обяви независимост през 2008 г., която Белград не признава. Спорът е източник на напрежение на нестабилните Балкани, които преминаха през серия от войни през 90-те години на миналия век, включително конфликта в Косово през 1998-99 г.

По данни от последното преброяване на населението в Сърбия през 2022 г. в общините Прешево, Медведжа и Буяновац живеят общо 80 877 жители, от които 57 710 са се определили като албанци, 17 001 като сърби и 3900 като роми. Останалите са други етнически групи или лица, които не са декларирали/не са имали установена етническа принадлежност.