Крис Хемсуърт закри продуцентската си компания след 4 години опити да пробие

Австралийският актьор Крис Хемсуърт закрива продуцентската си компания Wild State четири години след нейното създаване. Решението идва след труден период за компанията и неуспешни опити да бъде осигурено ново партньорство, съобщава Page Six.

Служителите на Wild State са били уведомени, че ще получават възнагражденията си до края на 2026 г. Сайтът на компанията вече не е активен, а офисът ѝ в Санта Моника предстои да бъде освободен.

Според източник решението на 43-годишния Крис Хемсуърт е по-скоро свързано с личния му избор и натоварения актьорски график, отколкото с един конкретен финансов проблем.

Холивудската звезда продължава да бъде сред най-търсените екшън актьори. Според публикацията Хемсуърт ще получи общо около 40 млн. долара за участието си в два предстоящи филма от поредицата „Отмъстителите“.

Какво се случи с Wild State

Крис Хемсуърт основава Wild State през 2022 г. заедно с продуцента Бенджамин Грейсън. Скоро след старта компанията сключва договор с National Geographic за разработването на документални и риалити продукции. Партньорството продължава вече установените отношения на актьора с National Geographic, сред чиито резултати е документалната поредица „Limitless“ с Крис Хемсуърт.

През следващата година Wild State обявява стратегическо партньорство с Artists Equity, компанията на актьорите и продуценти Бен Афлек и Мат Деймън и инвеститора Гери Кардинале. Сътрудничеството обаче приключва, без да доведе до значим съвместен филмов или телевизионен проект.

Според източници част от планираните продукции са започнали да напредват, но ангажиментите на Крис Хемсуърт като актьор са затруднявали развитието им. Wild State впоследствие започва да търси ново финансиране и води разговори с различни компании, сред които North Road Company на продуцента Питър Чернин.

Според източници на Page Six компанията е получила и предложение за около 3 млн. долара от SNK Studios. Потенциалното партньорство е включвало разработване на филми и телевизионни проекти с участието на Хемсуърт, както и инвестиции в документалния и дигиталния бизнес на Wild State. Сделка обаче не е постигната.

Изданието цитира и неназовани източници, които отправят критики към управлението на компанията и към стратегията на представителите на актьора. Нито Крис Хемсуърт, нито неговите представители са коментирали публично тези твърдения.

Закриването на Wild State не означава оттегляне на Крис Хемсуърт от продуцентската дейност. Актьорът и Бенджамин Грейсън са посочени като продуценти на „Extraction 3“, който в момента се снима за Netflix.

Поредицата „Extraction“ се превърна в един от най-разпознаваемите екшън франчайзи на стрийминг платформата, като Крис Хемсуърт изпълнява главната роля на наемника Тайлър Рейк.

Паралелно с киното актьорът разширява и бизнес интересите си. Наскоро Хемсуърт придоби дял в австралийската компания Archie Rose Distilling Co., а според публикацията води разговори и за мащабни рекламни партньорства.