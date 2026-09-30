Балкан дебютира в Еврокъп с гостуване на Улм

Балкан Ботевград ще изиграе първия си мач в Еврокъп тази вечер. Българският шампион гостува на германския Рациофарм Улм в „Ратиофарм Арена“ в Ной-Улм, а началото е в 20:00 часа българско време. В Германия срещата започва в 19:00 часа местно време. Двубоят ще бъде излъчен пряко по MAX ONE.

Това е дебютно участие за Балкан във втория по сила клубен турнир в Европа. Тимът на Богдан Карайчич попадна в група D, където са още Монако, испанският Манреса, турският Бахчешехир, италианската Рома Баскет, литовският Лиеткабелис и гръцкият ПАОК. Всеки отбор ще изиграе по 14 мача в редовния сезон, а първите 16 състава в общото класиране ще продължат към плейофите.

Предизвикателство срещу отбор с европейски опит

Рациофарм Улм е първият съперник на българския тим в надпреварата и ще разчита на домакинското си предимство. За Балкан мачът е първи официален тест на международната сцена след подготовка, в която ботевградчани записаха една победа и четири загуби в контролите. Единственият успех беше срещу ТФТ Скопие с 97:59, а в последната си проверка тимът отстъпи на Ираклис със 77:84.

Старши треньорът Богдан Карайчич определи финансовите условия като сериозно предизвикателство за българския участник. „Нашият бюджет в Еврокъп е най-нисък, и то с разлика“, заяви Карайчич в подкаста Euro Insiders, цитиран от Novsport. Той подчерта, че целта на проекта е не само представяне в турнира, но и развитие на българските баскетболисти.

Първото домакинство е след седмица

След гостуването в Германия Балкан ще се завърне в Ботевград за първия си домакински мач в Еврокъп. На 7 октомври от 19:00 часа в „Арена Ботевград“ ще пристигне турският Бахчешехир Колежи. След това програмата предвижда домакинства срещу Лиеткабелис, Манреса, ПАОК, Рациофарм Улм, Рома Баскет и Монако.

Източници: БНТ, БГбаскет, Новспорт