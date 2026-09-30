Шампионката по катерене Мария счупи ръката си на елиминационна битка в "Игри на волята"

Извънредна ситуация беляза снощния епизод на „Игри на волята“, белязана от елиминации. Мария получи тежка травма по време на едно от препятствията на арената, след като при приземяване от т.нар. „люлка на смъртта“ счупи китката си.

Веднага след падането тя извика: „Счупих китката си“. Водещият Павел Николов незабавно се притече на помощ, а след като видя състоянието на ръката ѝ, извика медицинския екип.

Малко по-късно Мария беше откарана с линейка в болница във Варна, където да ѝ бъде направена рентгенова снимка. По време на предаването водещият на няколко пъти подчерта, че участниците се инструктират предварително за рисковете на всяко препятствие и за начина, по който трябва да го преодоляват безопасно.

Инцидентът е особено тежък, имайки предвид впечатляващата спортна биография на Мария. Тя е четирикратна шампионка на България по спортно катерене, вицеевропейска шампионка и четвърта в света. Занимава се с катерене повече от 30 години, а в дисциплината „Скорост“ има личен рекорд от 12,03 секунди на 15-метрова стена, пише Шоу Блиц.

През годините Мария е практикувала още лека атлетика, карате, спортни и латино танци, волейбол, плуване и ски. Именно отличната ѝ физическа подготовка я отвежда и в света на киното, където работи като професионален каскадьор.

„Правила съм какви ли не каскади – скачала съм от кола, плувала съм през тиня, пресичала съм пред бързо движещ се бус, влизала съм при крокодили, давили са ме, стреляли са ме... Винаги съм знаела как да изляза невредима, защото имам необходимата подготовка“, разказва Мария.

Най-тежкото изпитание в живота ѝ обаче идва не на снимачна площадка, а на пътя. Докато пътува към морето, в нейното платно навлиза друг автомобил и следва тежък челен сблъсък.

„Когато се събудих, беше тъмно и тихо. Цялото табло на колата ми беше влязло в коленете и двете ми капачки бяха пръснати. Оказа се, че виновниците са карали под въздействието на наркотици и са избягали. Лекарите ми казаха, че ще остана прикована към инвалидната количка“, спомня си тя.

Следват две години, три тежки операции и продължителна рехабилитация. Само година след последната операция Мария успява отново да се изправи на крака и постепенно да възстанови физическата си форма.

Въпреки преживяното тя решава да приеме ново предизвикателство и да влезе в „Игри на волята“. Близките ѝ не крият притеснението си, но Мария е категорична, че мястото ѝ е на арената. Именно в екстремното шоу обаче съдбата ѝ поднася нов тежък удар – тя трябва да прекрати участието си преждевременно заради счупената китка.

Развоят на ситуацията доведе до още една елиминация - след сблъсък с Елица, Крис от Канарите загуби битката и трябваше да напусне състезанието.