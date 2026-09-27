Силвестър Сталоун развил булимия и „злоупотребявал с тялото си“ за "Роки" и "Рамбо"

Силвестър Сталоун направи откровени признания за физическата цена, която е платил за някои от най-емблематичните роли в кариерата си. 80-годишният американски актьор и сценарист разкри, че стремежът му към екстремно нисък процент телесни мазнини за „Роки III“ се е превърнал в мания и е довел до булимия.

В интервю за The New York Times холивудската звезда разказва, че отношението му към собственото тяло започнало да се променя с развитието на Роки Балбоа, а впоследствие и с ролята на Джон Рамбо.

„Тялото ми беше моята броня“, казва Силвестър Сталоун. Първоначално Роки изглеждал като обикновен физически силен мъж, но актьорът постепенно решил да промени визията му. При Рамбо целта вече била друга: тялото трябвало да изглежда по-сурово, атлетично и опасно.

Сталоун обяснява, че не се е стремял към масивната физика на Арнолд Шварценегер. Вместо това искал тяло, наподобяващо „ягуар или котка“ – гъвкаво, агресивно и функционално. С времето обаче дисциплината се превърнала в нездравословна обсесия.

„Стигна се дотам, че развих булимия“, признава актьорът. По думите му по време на снимките на „Роки III“ през 1982 г. процентът телесни мазнини в организма му паднал до около 2,6%.

Силвестър Сталоун разказва, че не искал да задържа храната, защото бил обсебен от поддържането на екстремната си форма. Днес той описва този период като своеобразен „култ към тялото“, който постепенно започнал да контролира живота му.

Актьорът говори открито и за употребата на стероиди и други средства за поддържане на физиката, необходима за екшън ролите му.

Според Сталоун е нереалистично да се твърди, че подобна форма може да бъде поддържана продължително време единствено с тренировки и хранителен режим. Той казва, че е използвал препарати циклично, като редувал приблизително шест седмици прием с шест седмици почивка.

„Хората казват: „Не можеш да изглеждаш така по естествен начин“. Не, не можеш“, признава актьорът, като допълва, че това е нанесло сериозни щети върху организма му.

Неочакван обрат настъпва с криминалната драма „Cop Land“ от 1997 г. Във филма Силвестър Сталоун играе шерифа Фреди Хефлин, който е с наднормено тегло, частично загубил слуха си и физически изглежда далеч от непобедимите Роки и Рамбо.

За ролята актьорът умишлено качва килограми. Именно тогава, по думите му, за първи път усеща известно освобождение от необходимостта непрекъснато да поддържа образа на физически съвършен екшън герой.

„Да, злоупотребявах с тялото си“, признава Силвестър Сталоун.

Днес актьорът вече не възприема физиката си като „броня“. Поглеждайки назад към десетилетията на екстремни тренировки и изпълнение на каскади, той признава, че славата и стремежът към определен екранен образ са дошли на висока цена.

Ако можеше да започне отначало, Сталоун казва, че би оставил част от физическия товар на други хора и най-вече би спрял да изпълнява сам толкова много от опасните си каскади.

Откровенията идват непосредствено преди излизането на мемоарите на Силвестър Сталоун „The Steps“, насрочени за 29 септември. В книгата актьорът се връща към пътя от трудните си ранни години до създаването на Роки Балбоа и превръщането си в една от най-разпознаваемите фигури в историята на холивудското екшън кино.