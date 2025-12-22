Новини
Любопитно »
Закопчаха риалити звезда за домашно насилие и пиянство на обществено място

22 Декември, 2025 14:52 539 2

  • кайл крисли-
  • риалити звезда-
  • арест-
  • домашно насилие-
  • пиянство-
  • тенеси

Кайл Крисли, който участва в шоуто „Ask Chrisley“, беше отведен в Центъра за задържане на възрастни в окръг Ръдърфорд

Закопчаха риалити звезда за домашно насилие и пиянство на обществено място - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Риалити звездата от телевизионния екран Кайл Крисли беше арестуван за домашно насилие, публично пиянство и нарушаване на обществения ред в американския щат Тенеси, съобщи TMZ.

34-годишният Крисли, който участва в шоуто „Ask Chrisley“, беше отведен в Центъра за задържане на възрастни в окръг Ръдърфорд. Той беше обвинен и в съпротива при арест и нападение над екип на първа помощ.

През 2019 г. Кайл беше арестуван по подозрение за притежание на наркотици и обвинен в заплаха към бившата си съпруга. По-късно бившата му партньорка отказа да сътрудничи на разследването.

През март 2023 г. Кайл беше арестуван за утежнено нападение, след като се твърдеше, че е размахал нож по време на спор с шефа си. Съпругата му, Ашли Крисли, отрече обвиненията.

„Кайл има нож, който носи със себе си на работа, но не го е вадил, нито го е размахвал, не го е използвал срещу човек“, каза тя.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    1 0 Отговор
    И я също имам нож на работа. Секви луди има, требва да са пазиме.

    15:00 22.12.2025

  • 2 писарке

    1 0 Отговор
    некви други по тъпи пълнежи
    отде ви намират
    и кой ви плаща и за какво

    15:17 22.12.2025