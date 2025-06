Зебра избяга от дом в САЩ, върнаха я с хеликоптер (ВИДЕО)

След повече от седмица на необуздана свобода, една необичайна бегълка от животинския свят привлече вниманието на цяла Америка. В щата Тенеси зебра, избягала от частен имот, беше успешно заловена и върната на собственика си с помощта на… хеликоптер.

Инцидентът се разигра в окръг Ръдърфорд, а кадри, разпространени от местната шерифска служба, показват как черно-бялото животно е повдигнато с мрежа и транспортирано въздушно до ремарке, където започва пътуването му обратно към безопасността на ранчото. Зебрата, която според местни медии е била закупена на 30 май, успява да избяга само ден по-късно, предизвиквайки малка спасителна операция с мащабите на филмов сценарий.

NEW: Runaway Zebra captured after a week on the run in Rutherford County, Tennessee.



His friends aren’t going to believe this.



Ed the Zebra was seen hanging from a helicopter before being delivered to his owner.



The Zebra’s owner said he only had him for a day when the Zebra… pic.twitter.com/zbwx4zccMZ