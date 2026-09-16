Ник Райнър няма да получи смъртна присъда за убийството на родителите си Роб и Мишел Райнър

Ник Райнър отново се яви пред съда в Лос Анджелис във вторник по делото, в което е обвинен в убийството на родителите си Роб Райнър и Мишел Райнър.

Преди заседанието окръжният прокурор на Лос Анджелис Нейтън Дж. Хокман обяви, че прокуратурата няма да настоява за смъртно наказание. При евентуална присъда най-тежкото наказание, пред което Ник Райнър е изправен, е доживотен затвор без право на условно освобождаване.

„Проведохме задълбочен преглед, при който разгледахме както утежняващите, така и смекчаващите обстоятелства. Разговаряхме със семейството на жертвите, прокурори и представители на правоохранителните органи“, заяви Хокман.

По думите му след оценка на всички фактори прокуратурата е решила да не иска смъртно наказание.

Ник Райнър е обвинен по две точки за убийство след обвинителен акт на съдебните заседатели. Към обвиненията са добавени специални обстоятелства, свързани с множество убийства и предварително причакване на жертвите. Прокуратурата твърди също, че при престъплението е използван нож.

Според обвинението Ник Райнър е намушкал смъртоносно 78-годишния си баща Роб Райнър и 70-годишната си майка Мишел Райнър на 14 декември 2025 г. в семейния им дом в квартал Брентууд в Лос Анджелис.

След повдигането на обвиненията Нейтън Хокман определи предполагаемото престъпление като „дълбоко предателство от човек, който е бил обичан и на когото са имали доверие самите хора, в чието убийство е обвинен“.

По време на последната си пресконференция прокурорът разкри още, че братята и сестрите на Ник Райнър са поискали стенограмите от заседанията на голямото жури да останат запечатани. Според Хокман те са заявили, че публичното разпространяване на подробности и доказателства за смъртта на родителите им би причинило допълнителна травма.

Защитата на Ник Райнър се очаква да внесе искане за прекратяване на делото, но към момента подобна процедура все още не е започнала.

„Предполагаме, че процесът няма да започне преди 2027 г. Когато защитата бъде готова да продължи, прокуратурата също ще бъде готова“, заяви Нейтън Хокман.

Самото съдебно заседание във вторник продължи около 15 минути. Ник Райнър се появи с кафяв затворнически гащеризон, гладко избръснат и с леко разрошена коса. Ръцете му останаха прикрепени с белезници към стола по време на заседанието. Той говори само няколко пъти, като отговаряше кратко на съдия Сам Ота от Върховния съд на Калифорния. При разясняването на правата му за бърз съдебен процес Райнър отговори с „да“ и „да, разбирам“.

Паралелно с наказателното дело Ник Райнър води и спор за достъп до доверителен фонд на стойност до 1,5 млн. долара. Той твърди, че средствата, на които има право, са били неправомерно задържани от лицето, назначено да управлява фонда. Според подадените от него документи парите са му необходими както за основни разходи по време на задържането, така и за финансиране на защитата му.

След ареста по случая с Роб Райнър и Мишел Райнър към защитата се присъедини известният адвокат Алън Джаксън, който преди това представляваше Карън Рийд. Работата му по делото обаче приключи, след като очакваното финансиране от семейството не беше осигурено. В декларация Алън Джаксън посочва, че кантората му би могла отново да поеме защитата, ако бъде осигурено финансиране, включително чрез алтернативна схема за заплащане.

Телата на режисьора Роб Райнър и съпругата му Мишел Райнър бяха открити на 14 декември 2025 г., след като екипи на пожарната служба на Лос Анджелис пристигнаха в дома им в Брентууд около 15:30 часа.

По-късно помощник-началникът на полицията в Лос Анджелис Доминик Чой съобщи, че и двете жертви са били намерени в основната спалня. Полицията извършила пълен оглед на имота, като не били открити други жертви или заподозрени.

Ник Райнър остава обвиняем, а твърденията за начина и обстоятелствата около смъртта на Роб и Мишел Райнър са част от позицията на прокуратурата и предстои да бъдат разгледани в съдебния процес.