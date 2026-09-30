Тенеси ще екзекутира жена за първи път от 200 години

Тенеси ще извърши екзекуция на жена за първи път от повече от 200 години, ако насроченото изпълнение на смъртната присъда срещу Криста Гейл Пайк бъде проведено. 50-годишната затворничка трябва да бъде екзекутирана със смъртоносна инжекция на 30 септември в затвора „Ривърбенд“ в Нашвил.

До този момент екзекуцията все още не е извършена. Министерството на затворите на Тенеси е насрочило процедурата за 10:00 часа местно време. Ако тя се състои, Пайк ще бъде първата жена, екзекутирана в щата от 1820 г. насам. Данните са цитирани от Асошиейтед прес и от организацията Death Penalty Information Center.

Последните опити за спиране на присъдата не успяха

Губернаторът на Тенеси Бил Лий отказа да помилва Пайк на 28 септември. Той заяви, че след разглеждане на случая няма да се намеси и ще остави в сила присъдата на щата. На 29 септември Върховният съд на САЩ отхвърли както молбата за спиране на екзекуцията, така и петицията за разглеждане на делото.

„Бях психично болно 18-годишно момиче“, казва Пайк в изявление, включено в молбата ѝ за помилване. Тя посочва, че с времето е осъзнала последиците от извършеното и че мисълта за престъплението я разболява. Решението на Върховния съд е публикувано в официалния му регистър, а отказът на губернатора е потвърден от Death Penalty Information Center.

Убийството е извършено през 1995 г.

Пайк е била на 18 години, когато през 1995 г. е осъдена за убийството на 19-годишна нейна съученичка от програмата Job Corps в Ноксвил. Според прокуратурата Пайк е смятала момичето за съперница заради връзката си с тогавашния си приятел. Двамата са били признати за виновни за нападението.

Случаят получава национално внимание заради жестокостта на престъплението и заради пентаграмата, издълбана върху тялото на жертвата. Пайк е единствената от участниците, която получава смъртна присъда. Нейният приятел, който е бил на 17 години по време на убийството, е осъден на доживотен затвор с възможност за условно освобождаване, а третият участник получава пробация.

Защитата посочва тежко детство и психични проблеми

Адвокатите на Пайк твърдят, че при първоначалния процес съдебните заседатели не са получили достатъчно информация за преживяното от нея сексуално насилие, пренебрегване и психични проблеми. Според защитата възрастта ѝ по време на престъплението и развитието на мозъка при подрастващите също е трябвало да бъдат отчетени.

Адвокатът Стивън Феръл определя присъдата като изключение спрямо други случаи на осъдени на смърт лица, извършили престъпления на 18-годишна възраст. Робин Махър, изпълнителен директор на Death Penalty Information Center, заявява, че ако делото се гледаше днес и съдебните заседатели знаеха за документираните злоупотреби, резултатът вероятно щеше да е различен. Това са позиции на защитата и на организацията, а не съдебно установени нови факти по делото.

Екзекуциите на жени са рядкост в САЩ. От възстановяването на смъртното наказание през 1976 г. са екзекутирани 18 жени, което е около един процент от всички изпълнени смъртни присъди в страната. Ако процедурата в Тенеси бъде проведена, Пайк ще бъде и първият човек в съвременната история на щата, екзекутиран за престъпление, извършено на 18-годишна възраст.

Източници: tn.gov, supremecourt.gov, apnews.com