Отложиха с година екзекуцията на убиец в САЩ - нямал подходяща вена за смъртоносната инжекция

Властите в американския щат Тенеси отложиха екзекуцията на мъж, осъден на смърт, с една година, след като медицински персонал не успя да намери вена за смъртоносната инжекция в продължение на един час, съобщи CNN.

Адвокатите на мъжа заведоха дело, с което искат отлагане на екзекуцията, твърдейки, че опитите за достъп до вена представляват „жестоко и необичайно наказание“.

Както отбелязва каналът, американските власти многократно са отлагали екзекуции поради подобни проблеми. След подобен инцидент през 2024 г., губернаторът на Айдахо подписа закон, с който разстрелът се превръща в основен метод за екзекуция в щата.

В материала се посочва, че 57-годишният Тони Карутърс е осъден за отвличане и убийство на трима души през 1994 г.