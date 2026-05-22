Отложиха с година екзекуцията на убиец в САЩ - нямал подходяща вена за смъртоносната инжекция

22 Май, 2026 07:44 1 349 20

Американските власти многократно са отлагали екзекуции поради подобни проблеми

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Властите в американския щат Тенеси отложиха екзекуцията на мъж, осъден на смърт, с една година, след като медицински персонал не успя да намери вена за смъртоносната инжекция в продължение на един час, съобщи CNN.

Адвокатите на мъжа заведоха дело, с което искат отлагане на екзекуцията, твърдейки, че опитите за достъп до вена представляват „жестоко и необичайно наказание“.

Както отбелязва каналът, американските власти многократно са отлагали екзекуции поради подобни проблеми. След подобен инцидент през 2024 г., губернаторът на Айдахо подписа закон, с който разстрелът се превръща в основен метод за екзекуция в щата.

В материала се посочва, че 57-годишният Тони Карутърс е осъден за отвличане и убийство на трима души през 1994 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Пич

    17 1 Отговор
    Абе това е много гадна тема, дай нещо за секса, за да ни разведриш, не ни натоварвай с екзекуции...

    07:47 22.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тома

    29 5 Отговор
    Много хуманно от страна на най голямата демокрация в света след като избиха 170 ученички в Иран

    Коментиран от #5

    07:53 22.05.2026

  • 4 Хо Хо хо

    12 0 Отговор
    първи април в края на май

    07:53 22.05.2026

  • 5 избиха хиляди

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    само през тази година като не смятаме косвените им жертви в крайна

    07:55 22.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 3 Отговор
    И защо ком. 2 не се хареса на мо дьо🤔❓
    Дали защото вече не бива да се говори и пише за онези деца У Б И Т И в училище ‼️

    Коментиран от #12

    08:02 22.05.2026

  • 7 Перо

    12 0 Отговор
    Може да се оплачете на ПП и на арменския поп, че “няма демокрация”!

    08:13 22.05.2026

  • 8 Идиотия в

    16 0 Отговор
    Чист вид! И кво, за година нова вена ли ще му порастне или ще му я произведат от Форд???

    Коментиран от #10

    08:19 22.05.2026

  • 9 колориметър

    8 0 Отговор
    Един патрон 7,62 мм. ще свърши работата веднагически!

    08:28 22.05.2026

  • 10 Взе ми думите!😂😂😂

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Идиотия в":

    Една година си е време, всичко може да се случи. На който е писано да се удави, няма да го обесят!

    08:31 22.05.2026

  • 11 и подходящ

    1 0 Отговор
    г@з за ел стол

    08:50 22.05.2026

  • 12 Училището се е

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    намирало на територията на иранска военна база. До2016г. е било училище за децата на военнослужещите в базата, но са се сетили, че децата им може да загинат заедно с татковците си и са го направили девическо училище с момичета от целия град. Все пак живота на едно момче е много по-ценен от този на едно момиче(особено ако не е твое дете), а и ефекта по света ще е по-голям при евентуален удар.

    Коментиран от #16

    08:52 22.05.2026

  • 13 санитарка

    2 0 Отговор
    Добре де.Да се изкаже анестезиолог каква трябва да е вената?Нужна е тройна доза фентанил и осъдения излита.Чела съм ,че този вид екзекуция струвала около милион!?!Явно,че и там се краде брутално.И пак питам-каква трябва да е вената и на какви изисквания е нужно да отговаря?Съществуват много начини за мигновена смърт.

    Коментиран от #15

    09:23 22.05.2026

  • 14 За 1 година ще му присадят вена

    0 0 Отговор
    После ще я боцнат с едно абокадче и шоуто започва.

    09:23 22.05.2026

  • 15 санитар

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "санитарка":

    Някаква каша ти е в главата. Първо се справѝ с правилата за писане, а после с по-специализираните знания.

    09:33 22.05.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Училището се е":

    И сега кво, високоточните оръжия на АМЕРИКАНОСИТЕ, дето уцелват комар в полет, вместо техника или складове ....
    уцелили училището 🤔
    Това ли са новите У-порки ОТпосолствоТО❓

    Коментиран от #19

    09:49 22.05.2026

  • 17 Ко речи?

    0 0 Отговор
    Ще му присаждат подходяща ли?

    09:59 22.05.2026

  • 18 избил е трима според съда

    0 0 Отговор
    и справедливо е осъден . добре е че са го хванали . в иран ги обесват . с азот в кръвта е по лошо . тук има много убийци на свобода . полежават в пандиза и после ги пускат . има и дето не влизат . при наглите имаше . защищавани свидетели . 5 ма . и при други също . у нас е по човешко след убийството в живуркането . имаше и 7 банди килърите . що народ са избили . ехе . и само пандиз . ама голямо бъбрене падна . едни експерти .

    10:10 22.05.2026

  • 19 Има снимки в нета

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    за 6-7 попадения на ракети и всичките са в двора на казармата, училището и то е там. Кажи ми има ли у нас и по цивилизования свят училища и то девически в дворовете на казарми и военни бази? Кой ненормалник сложи това училище там? И още нещо, ракетата е паднала върху училището 1 час след нападението на САЩ и Израел, можело е за този час да изведат децата от училище намиращо се във военна база.

    10:19 22.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.