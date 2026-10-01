Вятърът, енергията и новите технологични инвестиции ВИДЕО

Енергията е един от ключовите фактори за изграждането и развитието на дейта центрове и високотехнологични производства.

Тези съоръжения не само консумират значителни количества електроенергия. За тях е особено важно електрозахранването да бъде надеждно, стабилно и предвидимо в дългосрочен план.

Това постепенно променя и начина, по който компаниите избират регионите за своите бъдещи инвестиции.

Все по-важни стават не само земята, транспортната инфраструктура или наличието на специалисти, но и един фундаментален въпрос:

Има ли регионът достатъчно енергия и инфраструктура, за да поддържа индустриите на бъдещето?

Защо Добруджа е интересна за вятърната енергия?

Според предварителни вятърни измервания Добруджа е сред районите в България с подходящи условия за развитие на вятърна енергия.

Измерванията в региона показват наличие на сравнително постоянен вятърен ресурс, което създава предпоставки за производство на електроенергия от вятър.

Интересът към изграждането на нови мощности вече е реален.

В различни части на Добруджа са заявени и се развиват инвестиционни намерения за нови вятърни паркове, като част от проектите преминават през необходимите административни и екологични процедури.

Това поставя региона в интересна позиция на фона на две паралелни тенденции:

нарастващото потребление на електроенергия и необходимостта от изграждане на нови производствени мощности.

Дейта центровете имат нужда не просто от ток

За един дейта център наличието на електроенергия само по себе си не е достатъчно.

Инфраструктурата трябва да работи непрекъснато.

Сървърите, системите за охлаждане, мрежовото оборудване и системите за съхранение на данни не могат просто да бъдат изключвани при проблем с електрозахранването.

Затова надеждността на енергийната система се превръща в един от основните фактори при планирането на подобни инвестиции.

Това са дългосрочни проекти.

Компаниите изграждат дейта центрове и технологична инфраструктура с хоризонт от много години напред.

Следователно инвеститорите трябва да могат да разчитат не само на достатъчна електроенергия днес, но и на възможността тя да бъде осигурявана устойчиво и конкурентно в бъдеще.

Енергията е един от основните разходи

Както обяснява в интервю Кирил Кирилов, главен оперативен директор на Discoverer Petascale Supercomputer, енергията е един от основните разходи при изграждането и експлоатацията на подобна инфраструктура.

По думите му Европа в момента се конкурира за привличането и позиционирането на центрове, свързани с изкуствения интелект и високопроизводителните изчисления.

В тази конкуренция наличието на достатъчно и конкурентна енергия се превръща във все по-важно условие.

Така въпросът за електроенергията постепенно се превръща и във въпрос за това:

Кои региони ще могат да привлекат следващото поколение технологични инвестиции?

Може ли вятърната енергия да бъде част от решението?

Вятърната енергия сама по себе си не може да осигури непрекъснатото захранване на един дейта център.

Производството от вятър зависи от метеорологичните условия и трябва да бъде интегрирано в по-широка енергийна система.

Но когато вятърната енергия бъде комбинирана с:

• стабилна електропреносна мрежа,

• други производствени мощности,

• системи за съхранение,

• балансиране,

• и дългосрочно планиране,

тя може да бъде важна част от енергийния микс на регионите.

Именно затова въпросът не е дали една вятърна турбина може самостоятелно да захрани един дейта център.

По-важният въпрос е:

Може ли регион с добър енергиен потенциал да изгради цялата инфраструктура, необходима за привличането на нови индустрии?

Добруджа – не само земеделски регион?

Добруджа традиционно се свързва със земеделието.

Но регионът разполага и с друг ресурс – вятъра.

Ако този енергиен потенциал бъде използван разумно и бъде съчетан с модернизация на електропреносната мрежа, той може да се превърне в още един фактор за икономическото развитие на региона.

В бъдеще регионите могат да се конкурират не само с ниски разходи или свободни терени.

Те ще се конкурират и с:

енергия, инфраструктура, цифрова свързаност и способност да приемат новите технологии.

За Добруджа това може да означава нова перспектива.

Не просто производство на електроенергия.

А възможност енергията да се превърне в предпоставка за нови инвестиции, нови технологии и нови икономически дейности.

Енергията като част от инвестиционната среда

Изкуственият интелект, роботиката, дейта центровете и високотехнологичното производство все повече свързват цифровата и енергийната инфраструктура.

Колкото повече се развиват тези индустрии, толкова по-голямо значение ще има въпросът откъде идва необходимата електроенергия и дали мрежата може да я достави.

В този контекст вятърният потенциал на Добруджа вече може да бъде разглеждан не само като енергиен ресурс.

Той може да бъде и част от по-широк въпрос за бъдещото икономическо развитие на региона.

Може ли енергията да се превърне в един от факторите, които ще привлекат новите технологични инвестиции в България?

Тази статия е част от поредицата към предстоящия документален филм

„ВЯТЪР – ПОВЕЧЕ ОТ ЕНЕРГИЯ“

Режисьор: Неди Джон Крос