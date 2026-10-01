1 октомври 1949 г.: Мао обявява създаването на КНР

На 1 октомври 1949 г. площад „Тянанмън“ в Пекин се превръща в сцена на събитие, което променя историята на Китай и политическия баланс в Азия. Пред повече от 300 000 души Мао Дзъдун провъзгласява създаването на Китайската народна република.

Мао говори от трибуната над портата „Тянанмън“ около 15:00 часа местно време. В прокламацията си заявява: „Централното народно правителство на Китайската народна република е създадено днес!“ Следват издигане на знамето с пет звезди, изпълнение на „Маршът на доброволците“, военен парад и шествие. 1 октомври е обявен за национален празник на новата държава.

Победата след години на война

Провъзгласяването на КНР идва след дълъг и разрушителен конфликт между Китайската комунистическа партия и Гоминдана, или Китайската националистическа партия. Двете сили водят гражданска война на различни етапи още от 1927 г., а след края на Втората световна война боевете се възобновяват с пълна сила през 1946 г.

Комунистите на Мао разполагат със силна подкрепа сред селското население, изградена военна организация и позиции, укрепени по време на борбата срещу японската окупация. Националистическото управление на Чан Кайшъ е отслабено от корупция, икономическа криза и загуба на обществено доверие. Според Държавния департамент на САЩ през 1947–1949 г. победата на комунистите става все по-вероятна след поредица от военни успехи.

Няколко дни преди церемонията, на 21 септември 1949 г., Мао обявява създаването на КНР на първата пленарна сесия на Китайската народна политическа консултативна конференция. Сесията приема основните документи на новата власт, избира Мао за председател на Централното народно правителство и определя Пекин за столица.

Началото на разделението между Пекин и Тайван

На 1 октомври гражданската война все още не е приключила напълно във всички части на страната. Комунистическите сили контролират по-голямата част от континентален Китай, но националистическите войски продължават отстъплението на юг. В края на 1949 г. правителството на Република Китай премества седалището си в Тайпе, а Чан Кайшъ и неговите привърженици се установяват на Тайван.

Така се оформя политическото разделение, което продължава и днес: Китайската народна република управлява континенталната част на страната, а Република Китай запазва управлението си над Тайван. Провъзгласяването на КНР поставя и основата на новите отношения между Китай, Съветския съюз и Съединените щати в началото на Студената война.

За китайската комунистическа партия 1 октомври остава символ на победата над националистите и на създаването на съвременната китайска държава. В следващите десетилетия страната преминава през мащабни политически кампании, тежки икономически експерименти и дълбоки обществени промени, но датата от 1949 г. продължава да бъде отправната точка на официалния разказ за Китайската народна република.

Източници: en.theorychina.org.cn, history.state.gov