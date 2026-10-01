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Миранда Кер се завърна на модния подиум след 10-годишно отсъствие (СНИМКИ+ВИДЕО)

Миранда Кер се завърна на модния подиум след 10-годишно отсъствие (СНИМКИ+ВИДЕО)

1 Октомври, 2026 16:29 716 2

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Супермоделът се включи в ревю на Стела Маккартни за Седмицата на модата в Париж

Миранда Кер се завърна на модния подиум след 10-годишно отсъствие (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Австралийският супермодел Миранда Кер се завърна на модния подиум след близо десетилетие отсъствие, като направи изненадваща поява в ревюто на британската дизайнерка Стела Маккартни по време на Седмицата на модата в Париж.

43-годишната Миранда Кер дефилира в светлозелена рокля от трико с възел на талията, изрязани детайли около ханша и подчертани рамене. Визията беше допълнена от прибрана на плитка коса и минималистичен грим.

Появата бележи първото участие на бившия модел на Victoria’s Secret в модно ревю от юни 2017 г., когато Миранда Кер дефилира за Moschino. Оттогава тя до голяма степен се оттегли от подиума и насочи вниманието си към семейството и собствените си бизнес проекти.

Кер не беше единственото познато име от предишно поколение супермодели, което Стела Маккартни върна на подиума. В ревюто участва и американският модел Карли Клос, която през последните години значително ограничи участията си в модни дефилета и вече е майка на три деца.

Сред звездите в шоуто беше и американският супермодел и актриса Амбър Валета. 52-годишната Валета продължава редовно да присъства на големи модни събития, но не беше дефилирала на подиум от около две години и половина.

За Миранда Кер това е едва третото участие в ревю на Стела Маккартни. Австралийката за първи път дефилира за дизайнерката през октомври 2011 г., а две години по-късно отново се появи в нейно шоу през септември 2013 г.

Преди началото на последното ревю Миранда Кер позира и в черна рокля с пеплум, преди да смени визията си за изненадващото завръщане на подиума.

Моделът придоби световна популярност като един от „ангелите“ на Victoria’s Secret. Миранда Кер започна работа с американската марка през 2007 г. и се раздели с нея през 2013 г., след като години наред беше сред най-разпознаваемите лица в прочутите модни спектакли на компанията.

Завръщането ѝ идва само седмици преди новото издание на Victoria’s Secret Fashion Show. Засега няма потвърждение, че Миранда Кер ще участва и в него, но появата ѝ на подиума на Стела Маккартни неизбежно предизвика спекулации за евентуално завръщане към по-активна работа като модел.


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