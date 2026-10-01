Отново натикаха Пи Диди в карцера, след като стана ясно за луксозния му живот в затвора

Американският рапър и музикален продуцент Шон „Диди“ Комбс отново е бил поставен в изолирано отделение във федералния затвор FCI Fort Dix в Ню Джърси след публикация за предполагаеми привилегии, с които се ползвал зад решетките, съобщава TMZ.

56-годишният основател на Bad Boy Records, който изтърпява 50-месечна присъда, е бил преместен в специалното жилищно отделение, известно като SHU. Решението последвало разследване на NBC News, според което Шон Комбс получавал специално приготвена храна и масажи, а други затворници били възнаграждавани, за да вършат част от ежедневните му задължения.

Източници на TMZ уточняват, че временното преместване в SHU е стандартна практика, докато затворническите власти проверяват подобни твърдения.

Четирима мъже, които твърдят, че са били настанени в същото отделение като музикалния продуцент, описват пред NBC условията му като необичайно привилегировани. Един от тях заявява, че е приготвял за Шон „Диди“ Комбс пица, пилешко къри и емпанади.

Според разследването рапърът разполагал и с мобилен телефон, забранен според правилата на затвора. NBC съобщава, че е получила снимка, на която се предполага, че Шон Комбс използва такова устройство. Един от източниците твърди, че музикантът имал достъп до Instagram и получавал интимни снимки от бивша партньорка.

Сред останалите непотвърдени твърдения са, че Шон „Диди“ Комбс разполагал с алкохол, внесен незаконно в затвора, както и с достъп до медикаменти. Федералните власти не са потвърдили тези конкретни обвинения.

Представител на музикалния продуцент отхвърли внушението, че той се ползва със специално отношение.

„Постоянното следене на всеки незначителен детайл от живота на Шон Комбс в затвора стигна дотам, че медиите представят обикновеното затворническо ежедневие като новина“, заяви говорителят му пред Page Six.

По думите му Шон Комбс продължава да изтърпява присъдата си при спазване на правилата и очаква решението на съда по подадената от него жалба.

Федералното бюро на затворите на САЩ отказа да коментира конкретните условия, при които е настанен рапърът, позовавайки се на съображения за поверителност, сигурност и безопасност. От институцията обаче посочиха, че незаконното внасяне на мобилни телефони, наркотици и оръжия остава постоянен проблем за американските затвори.

Според TMZ това не е първият случай, при който носителят на три награди „Грами“ попада в изолираното отделение. Шон „Диди“ Комбс е бил освободен от подобен режим през август след конфликт с друг затворник месец по-рано.

Музикалният продуцент получи 50-месечна присъда през октомври 2025 г., след като беше признат за виновен по обвинения, свързани с транспортиране на лица с цел проституция. Той обжалва присъдата.

Според посочената към момента дата в системата на американските федерални затвори Шон „Диди“ Комбс трябва да бъде освободен на 21 януари 2028 г.