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Петър Волгин пред БНТ: „Възраждане“ не изневерява на позициите си!
  Тема: Избори

Петър Волгин пред БНТ: „Възраждане“ не изневерява на позициите си!

1 Октомври, 2026 19:08, обновена 1 Октомври, 2026 19:12 1 990

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Трябва да работим за собствената си независимост, каза кандидатът за вицепрезидент от „Възраждане“

Петър Волгин пред БНТ: „Възраждане“ не изневерява на позициите си! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Хората са чували безкрайно много обещания. Но каузата на „Възраждане“ трябва да бъде свързана с националния ни идеал. А националният ни идеал трябва да бъде да сме независима държава! Трябва да работим за собствената си независимост!“, каза Петър Волгин, кандидат за вицепрезидент в кандидатпрезидентската двойка издигната от „Възраждане“ – Костадин Костадинов и Петър Волгин.

Дългогодишният журналист от БНР подчерта в сутрешния блок на БНТ, че българските управляващи не трябва да чакат някой отвън да им каже какво трябва да правят, към кой съюз трябва да се присъединят и откъде трябва да купуват газ. И именно това е достойно да бъде национална кауза.

Според него все още няма ярки послания от хората, които участват в кампанията. „Най-важно е да говорим за бъдещето на България, и затова, което може да ни обедини. До този момент „Възраждане“ е показала, че не изневерява на позициите си и хората могат да ни имат доверие.“

На въпрос на водещите от БНТ, свързан със задграничните диаспори, Петър Волгин обясни, че България трябва да стане по-добро място за живеене, за да могат българите, живеещи в чужбина да искат да се завръщат в България. А това минава през смяната на политическия елит. Политиците не трябва да лъжат и трябва да правят това, което обещават по време на кампаниите си. За да тръгне България напред.

Партия „Възраждане“ е готова на диалог, защото има неща, които са по-важни от чисто партийния интерес. Много важно е да можеш да формулираш обща цел и това отличава държавника от обикновения политик. Защото обикновеният политик често работи за постигане на някаква тясно партийна цел, докато държавникът работи за по-доброто бъдеще на България.

„Следва да има промени в правомощията на президента, аз съм привърженик на идеята българският президент да има повече правомощия отколкото сега. Надявам се, че ще стигнем до този разговор, защото настоящото положение не е нормално.“

Относно процедурата за получаване на българско гражданство, евродепутатът и кандидат за вицепрезидент на „Възраждане“ заяви, че всеки случай е специфичен, няма как да се сложи една рамка, но когато се разглежда внимателно и задълбочено, рискът от недобро решение се свежда до минимум. Когато българи по народност, живеещи в други държави, искат българско гражданство, най-естествено е техните казуси да бъдат решени положително.

„Политиката трябва да се прави така, спрямо това, което отговаря на интереса на България. Не трябва да има идеологическа матрица и да се казва „с тези никога“, но „с тези винаги“, това не е умен подход“, завърши Петър Волгин и призова избирателите да гласуват с бюлетина номер 11.


България
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