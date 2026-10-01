Доц. Любенов: Заявките на ПБ остават само декоративни

За момента кампанията тече доста фрагментирано, всеки кандидат води кампанията от своята писта. Смятам обаче, че трябва да има диалог между кандидатите, да има дебати, за да може избирателите да оценят как те ще представят визията си за президентската институция и какви политики възнамеряват да правят. Такова мнение изрази в ефира на Нова нюз политологът доц. Милен Любенов.

Според него една от причините претендентите за „Дондуков“ 2 да избягват дебати е от страх да не допуснат „груби грешки“, най-вече фаворитите.

„Не виждам някакво настояване за дебат, но такъв най-вероятно ще има преди балотажа“, прогнозира доц. Любенов.

Относно темата за ракията политологът сподели, че дори самите управляващи не успяха да разяснят пред обществото достатъчно добре този въпрос, което според него показва липса на добра комуникационна стратегия.

„Темата намери доста сериозен публичен отзвук и такъв род сюжетни линии по един или друг начин могат да се отразят на публичния образ на една партия или на едно правителство“, отбеляза той.

Относно бюджета за 2027 г. Милен Любенов очаква сериозно напрежение между управляващите и опозицията. По думите му което и управление да е на власт, рано или късно то ще се сблъска с проблеми, които ще доведат до загуба на доверие и електорален отлив.

На въпрос каква оценка би дал на кабинета „Радев“ на базата на досегашното управление на страната, политологът посочи, че дотук не се виждат никакви съществени реформи, при положение, че „Прогресивна България“ разполага с мнозинство в парламента и би следвало да предприема реформи, но такива все още няма.

„Борбата с корупцията, върховенството на закона и съдебната реформа, които обещаваха по време на предизборната кампания, поне засега, остават само декоративни заяви“, каза доц. Любенов.

По отношение на убийството на Илиян Филипов политическият анализатор заяви, че когато има промяна във властта, винаги са се случвали такива убийства.

„Което показва тясната обвързаност между отделните криминални структури и политиката. Отново се поставя въпросът за декриминализация на управлението, но за това трябва да има политическа воля и ефективни институции“, коментира той.