Пийт Дейвидсън изброи всички наркотици, които взимал преди да влезе в клиника

Американският комик и актьор Пийт Дейвидсън разкри подробности за най-тежкия период от борбата си със зависимостите, когато е употребявал кетамин, LSD, халюциногенни гъби, марихуана и различни таблетки.

В интервю за Variety 32-годишната бивша звезда на „Saturday Night Live“ признава, че в определен момент употребата на вещества е станала ежедневие.

„Беше кетамин. Взимах го в течна форма и го приготвях сам. Употребявах LSD, гъби и райски газ, пушех марихуана по цял ден и всеки ден взимах хапчета“, разказва Пийт Дейвидсън.

По думите му ситуацията станала особено тревожна, когато наркотиците престанали да предизвикват усещането, което търсел.

„Стана страшно, защото вече не се чувствах надрусан. Чувствах се странно, когато не употребявах. Тогава си казах, че това е огромен проблем“, признава актьорът.

Пийт Дейвидсън определя лятото на 2023 г. като една от най-ниските точки в живота си. Малко преди това излиза автобиографичният му сериал „Bupkis“, в който комикът играе версия на самия себе си. Проектът го принудил отново да премине през някои от най-тежките моменти от миналото си.

Периодът съвпаднал и с първата година след напускането му на „Saturday Night Live“. Без постоянния график на предаването Пийт Дейвидсън останал без структура в ежедневието си и започнал все по-често да използва наркотиците като начин да потиска емоциите си.

Решаващият момент дошъл след видеоразговор с майка му Ейми Дейвидсън. Тя му признала, че най-големият ѝ страх е един ден да включи новините и да разбере, че нещо лошо се е случило със сина ѝ.

„Стигнах до момент, в който вече не можех да ѝ причинявам това“, казва комикът.

След разговора Пийт Дейвидсън постъпва в рехабилитационен център. Той се отказва и от втория сезон на „Bupkis“, въпреки че сериалът вече е бил подновен от Peacock.

Актьорът признава, че създаването на толкова личен проект е допринесло за медийния интерес към живота му, от който самият той често се е оплаквал.

Пийт Дейвидсън е преминавал през лечение за зависимости и преди, но твърди, че този път отношението му било различно.

„Когато навърших 30 години и отново бях там, това беше истинско дъно. Почти нищо не се случваше с кариерата ми и си казах: „Това е ужасно. Повече не мога“. Не можеш да го направиш заради някого или заради работата си. Наистина трябва сам да го поискаш“, споделя Пийт Дейвидсън.

Звездата от „The King of Staten Island“ казва, че вече не употребява наркотици, макар да си позволява приблизително четири бири годишно. По думите му са минали две или три години от последната употреба на тежки вещества и повече от година, откакто е спрял марихуаната.

Именно отказването от канабиса се оказало неочаквано трудно. „Странното е, че най-трудно беше да спра марихуаната“, признава комикът.

Бащинството променило приоритетите на Пийт Дейвидсън

Допълнителен мотив да остане трезвен е раждането на дъщеря му Скоти през декември 2025 г. Майка на детето е моделът и актриса Елси Хюит, с която Пийт Дейвидсън започна връзка през март 2025 г. Двамата се разделиха през май 2026 г.

Комикът разказва, че снимката на дъщеря му стои като фон на телефона му и е достатъчна, за да прекъсне евентуална мисъл за връщане към старите навици.

„Сега е лесно, защото имам дете. Всеки път, когато подобна мисъл се появи, поглеждам фона на телефона си и си казвам: „А, да. Не“, споделя Пийт Дейвидсън.

В друго скорошно интервю за Interview Magazine актьорът признава, че бащинството е променило начина, по който взема решения.

„Искам дъщеря ми да се гордее и с двамата си родители. Когато започне да ходи на училище и има приятели, искам да се гордее с това откъде идва, да се чувства спокойна и защитена“, казва Пийт Дейвидсън.

Комикът е категоричен, че новата му роля е променила приоритетите му: „Ще направя всичко необходимо, за да бъда до дъщеря си.“