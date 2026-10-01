Иран съобщи за шестима убити при операция срещу въоръжена група в Захедан

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) е убил шестима души, определени от иранските власти като членове на „терористична група“, съобщи държавната агенция ИРНА, цитирана от Ройтерс. Информацията не посочва самоличността на убитите, нито дава подробности за хода на операцията, предава БТА.

Операцията е извършена в Захедан, столицата на провинция Систан и Белуджистан в югоизточен Иран. Районът, който граничи с Пакистан и Афганистан, от години е арена на сблъсъци между иранските сили за сигурност и въоръжени групировки.

Според ИРНА силите за сигурност са открили и иззели няколко взривни устройства. Иранските власти обвиняват някои от въоръжените групировки в страната във връзки с чуждестранни сили и участие в трансгранична контрабанда. Тези обвинения не са подкрепени с допълнителни подробности в съобщението.

Правозащитната организация Haalvsh, която следи ситуацията в Систан и Белуджистан, съобщава, че в района на Захедан са започнали въоръжени сблъсъци между силите за сигурност и въоръжени лица. Според организацията боевете са започнали в четвъртък сутринта.

Ден по-рано в Захедан е била чута експлозия, която според агенция „Фарс“, позоваваща се на местните власти, не е причинила щети.

Новият инцидент се случва на фона на продължаващото напрежение между Иран и САЩ. Техеран обмисля американския отговор на последното си предложение за възстановяване на прекратяването на огъня, докато Вашингтон и Техеран продължават дипломатическите контакти чрез посредници. Ройтерс съобщава, че Иран е получил американския отговор на предложението си на 30 септември.