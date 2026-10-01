Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран съобщи за шестима убити при операция срещу въоръжена група в Захедан

Иран съобщи за шестима убити при операция срещу въоръжена група в Захедан

1 Октомври, 2026 18:54 596 2

  • иран-
  • операция-
  • въоръжена група-
  • убити

КГИР твърди, че е открил взривни устройства, докато правозащитна организация съобщава за въоръжени сблъсъци в югоизточната част на страната

Иран съобщи за шестима убити при операция срещу въоръжена група в Захедан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) е убил шестима души, определени от иранските власти като членове на „терористична група“, съобщи държавната агенция ИРНА, цитирана от Ройтерс. Информацията не посочва самоличността на убитите, нито дава подробности за хода на операцията, предава БТА.

Операцията е извършена в Захедан, столицата на провинция Систан и Белуджистан в югоизточен Иран. Районът, който граничи с Пакистан и Афганистан, от години е арена на сблъсъци между иранските сили за сигурност и въоръжени групировки.

Според ИРНА силите за сигурност са открили и иззели няколко взривни устройства. Иранските власти обвиняват някои от въоръжените групировки в страната във връзки с чуждестранни сили и участие в трансгранична контрабанда. Тези обвинения не са подкрепени с допълнителни подробности в съобщението.

Правозащитната организация Haalvsh, която следи ситуацията в Систан и Белуджистан, съобщава, че в района на Захедан са започнали въоръжени сблъсъци между силите за сигурност и въоръжени лица. Според организацията боевете са започнали в четвъртък сутринта.

Ден по-рано в Захедан е била чута експлозия, която според агенция „Фарс“, позоваваща се на местните власти, не е причинила щети.

Новият инцидент се случва на фона на продължаващото напрежение между Иран и САЩ. Техеран обмисля американския отговор на последното си предложение за възстановяване на прекратяването на огъня, докато Вашингтон и Техеран продължават дипломатическите контакти чрез посредници. Ройтерс съобщава, че Иран е получил американския отговор на предложението си на 30 септември.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    9 0 Отговор
    Брадите внимават и няма да допуснат подобие на т.нар. майдан, който беше инспириран и спонсориран от сащ в украйна.

    18:57 01.10.2026

  • 2 точка

    3 0 Отговор
    Нюланд си отиде ,курабийките остават.

    19:11 01.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания