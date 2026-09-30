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Силвестър Сталоун призна за какво най-много съжалява в брака си с Дженифър Флавин

Силвестър Сталоун призна за какво най-много съжалява в брака си с Дженифър Флавин

30 Септември, 2026 15:31 832 2

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Двойката е заедно от близо 30 години, като през това време преминават през няколко кризи и дори раздели

Силвестър Сталоун призна за какво най-много съжалява в брака си с Дженифър Флавин - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор Силвестър Сталоун призна, че едно от големите му лични угризения е, че не се е оженил по-рано за съпругата си Дженифър Флавин.

80-годишната звезда от „Роки“ и „Рамбо“ направи признанието в разговор с журналистката Трейси Смит по време на събитие в културния център 92NY в Ню Йорк.

На въпроса какво би променил в живота си, ако имаше възможност, Силвестър Сталоун отговори: „Иска ми се да се бях оженил за съпругата си около осем години по-рано. Бях такъв идиот, все отлагах. Все още се уча на отношения. Съжалявам за това. И съжалявам, скъпа“, допълни актьорът, обръщайки се към Дженифър Флавин.

Силвестър Сталоун среща бившия модел Дженифър Флавин през 1988 г. Двамата имат връзка в продължение на шест години, преди да се разделят през 1994 г. Причината е афера на актьора с модела Джанис Дикинсън.

По това време Силвестър Сталоун смятал, че е баща на детето на Джанис Дикинсън. ДНК тест впоследствие показал, че това не е така. Слай и Дженифър Флавин по-късно възстановяват отношенията си и сключват брак през май 1997 г.

Актьорът призна, че именно дългогодишната му връзка с Дженифър Флавин го е научила да обича и да изгражда стабилни отношения.

„Да се научиш да обичаш е прекрасен навик. Със съпругата ми Дженифър това най-накрая даде резултат. Отне ми около 60 години, но стигнах дотам“, заяви Силвестър Сталоун.

Двамата имат три дъщери: София Сталоун, Систин Сталоун и Скарлет Сталоун.

Силвестър Сталоун призна за какво най-много съжалява в брака си с Дженифър Флавин

Силвестър Сталоун е бил женен три пъти. От първия си брак с актрисата и фотограф Саша Чак има двама синове, Сърджо Сталоун и Сейдж Сталоун, който почина през 2012 г. на 36-годишна възраст. По-късно актьорът беше женен за датската актриса Бриджит Нилсен от 1985 до 1987 г.

Бракът на Силвестър Сталоун и Дженифър Флавин премина през сериозна криза през 2022 г., когато тя подаде молба за развод. Само месец по-късно двамата се помириха и отново се събраха.

При последната им годишнина актьорът отправи публично послание към съпругата си: „Честита годишнина. Ти даваш смисъл на живота ми“. Дженифър Флавин му отговори: „Обичам те, ти си всичко за мен“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    4 2 Отговор
    Малко известен факт. Именно режисьорът с български корени Тед Кочев избира Силвестър Сталоун за ролята на Джон Рамбо в „Първа кръв“ (1982). По това време мнозина в Холивуд виждат Сталоун най-вече като „Роки“, но Кочев залага на него. Така един българин има сериозна заслуга за раждането на един от най-емблематичните образи в киното.

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    15:40 30.09.2026

  • 2 Кънчо

    0 0 Отговор
    Хубави хора.

    16:09 30.09.2026