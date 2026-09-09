D2 с концерт в Пловдив в оригиналния си състав

На 9 септември националното турне „100 години TOUR“ на D2 ще бъде в Пловдив, като концертът в Летен театър Бунарджика обещава да бъде една от емблематичните вечери в лятната програма на групата. Освен Димитър Кърнев, Дичо Христов, Александър Обретенов, Васил Вутев и Радостин Василев, които вече са оставили своя следа в българската музика, публиката ще види на сцената и оригиналния клавирист на D2 - Краси Тодоров, виртуозния китарист Георги Димитров – Жожо, харизматичния Део и младата рок формация Freakdale, пише marica.bg.
Каузата на турнето е да подкрепи талантливите млади български музиканти, като им даде възможност да се срещнат с голямата сцена и многобройната публика. Затова концертът ще бъде открит от финалистите на конкурса „Голямото рок междучасие“ - Freakdale.
Младата рок формация впечатлява с авторско звучене на алтърнатив рок с елементи на фънк и соул, енергия и сценично присъствие, доказвайки, че българската рок сцена има своето достойно бъдеще. Особено специален момент в Пловдив ще бъде акустичната част на концерта, в която към D2 ще се присъедини феноменалният китарист Георги Димитров – Жожо.
Музикантът завършва бакалавърска степен по китара в Университета за музика и сценични изкуства в Грац, а след това продължава образованието си в Кралската академия за музика в Лондон. Носител е на престижни международни отличия. В тази по-интимна част от вечерта Радостин Василев – вокалист и китарист на D2, ще изпълни новото парче „Вярвам в теб“, а музикалният разговор между различните поколения ще продължи с още една специална среща. На сцената ще се появи Део – дългогодишен приятел на D2, с когото групата има специална връзка през годините.
Заедно те ще представят и новата им песен „Свобода“ – музикален момент, който показва, че за D2 историята не е повод само за връщане назад, а и възможност да продължават да създават нова музика. Самият концерт ще върне на сцената и Краси Тодоров – оригиналния клавирист на D2, който отново ще бъде част от състава и ще бъде пресъздаден познатия звук на групата в пълния ѝ оригинален състав.
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11:59 09.09.2026