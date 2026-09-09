Бис след бис за Лили Иванова на Античния театър в Пловдив (СНИМКИ)

Грандиозен концерт направи примата на родната естрада Лили Иванова на Античния театър в Пловдив. След всяка нейна песен публиката ставаше на крака и я аплодираше. На първия ред сред зрителите беше и кметът Костадин Димитров, пише marica.bg.
"Пловдив си е Пловдив", заяви Лили, след което изпълни емблематичните си хитове "Щурче" и "Детелини".
На сцената с певицата бяха музикантите от LI Orchestra. Лили ги представи един по един пред публиката, като наблегна на Ангел Дюлгеров, който е родом от града под тепетата.
"Това е Ачо, който прави аранжиментите на песните ми, но най-важното - той е от Пловдив", сподели примата, като в този момент се отприщи вълната от аплодисменти към него.
Концертът завърши с два биса. След първия Лили изпя песента "Ветрове", а за втория - "Боянският майстор". Специални кошници с цветя за примата имаше от кмета Костадин Димитров, шефа на ОбС Атанас Узунов и от директора на Драматичния театър Сюзанна Арутюнян-Василевска.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Туй чудо
Коментиран от #10
09:51 09.09.2026
4 Роки
10:08 09.09.2026
5 ЕДИН
ЦИК да калкулира всеки аплауз като глас за изборите.
10:12 09.09.2026
6 Филипополис
10:13 09.09.2026
7 ПЛОВДУВ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
10:16 09.09.2026
8 йотовица
10:16 09.09.2026
9 Поздравления !
10:17 09.09.2026
10 Какво Ти Е Криво ?
До коментар #3 от "Туй чудо":Момичето ?
10:18 09.09.2026
11 Цъцъ
10:19 09.09.2026
12 Щастливка!
10:21 09.09.2026
13 Маини ми
10:25 09.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.