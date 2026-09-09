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Бис след бис за Лили Иванова на Античния театър в Пловдив (СНИМКИ)

Бис след бис за Лили Иванова на Античния театър в Пловдив (СНИМКИ)

9 Септември, 2026 09:42 673 14

  • лили иванова-
  • концерт-
  • античния театър-
  • пловдив

"Пловдив си е Пловдив", заяви Лили, след което изпълни емблематичните си хитове "Щурче" и "Детелини"

Бис след бис за Лили Иванова на Античния театър в Пловдив (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Грандиозен концерт направи примата на родната естрада Лили Иванова на Античния театър в Пловдив. След всяка нейна песен публиката ставаше на крака и я аплодираше. На първия ред сред зрителите беше и кметът Костадин Димитров, пише marica.bg.

"Пловдив си е Пловдив", заяви Лили, след което изпълни емблематичните си хитове "Щурче" и "Детелини".

На сцената с певицата бяха музикантите от LI Orchestra. Лили ги представи един по един пред публиката, като наблегна на Ангел Дюлгеров, който е родом от града под тепетата.

"Това е Ачо, който прави аранжиментите на песните ми, но най-важното - той е от Пловдив", сподели примата, като в този момент се отприщи вълната от аплодисменти към него.

Концертът завърши с два биса. След първия Лили изпя песента "Ветрове", а за втория - "Боянският майстор". Специални кошници с цветя за примата имаше от кмета Костадин Димитров, шефа на ОбС Атанас Узунов и от директора на Драматичния театър Сюзанна Арутюнян-Василевска.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Туй чудо

    12 3 Отговор
    като даде фира, ще си купя 1 бутилка 50 годишен Макалън.

    Коментиран от #10

    09:51 09.09.2026

  • 4 Роки

    6 1 Отговор
    Аман!

    10:08 09.09.2026

  • 5 ЕДИН

    3 1 Отговор
    Може ли в Пловдив, да не изпее панаири, панаирии?
    ЦИК да калкулира всеки аплауз като глас за изборите.

    10:12 09.09.2026

  • 6 Филипополис

    7 1 Отговор
    Тя още на строежа и на официалното откриването е пяла на бис там.

    10:13 09.09.2026

  • 7 ПЛОВДУВ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО

    5 2 Отговор
    МРЪСЕН, ПРАШЯСЪЛ И БУРЕНЯСЪЛ ГРАД КАТО ВСИЧКИ ДРУГИ НО ТУК МАЩАБИТЕ СА СОФИЙСКИ......СИЧКИТЕ СХЕМАДЖИИ И ДЖУДЖЕТА ОТ ТУК НАУЧАВАТ ЗАНАЯТИТЕ ТУКА ПО ОКОЛОВРЪСТНОТО ИМ ПЪЪЪРВО ВЪВЕДОХА МАНТИНЕЛА ТИП ФУНИЯ КОЯТО С ДЕСЕТКИ КМ . НЯМА ОТБИВКА ИЛИ МЯСТО ЗА СПАСЕНИЕ......

    10:16 09.09.2026

  • 8 йотовица

    5 1 Отговор
    Ку-Ку!

    10:16 09.09.2026

  • 9 Поздравления !

    4 4 Отговор
    За Примата !

    10:17 09.09.2026

  • 10 Какво Ти Е Криво ?

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Туй чудо":

    Момичето ?

    10:18 09.09.2026

  • 11 Цъцъ

    5 0 Отговор
    Е къде другаде освен в античния театър😂

    10:19 09.09.2026

  • 12 Щастливка!

    4 0 Отговор
    Лили е щастливка, на Коледа ще получи 50 € към пенсията!

    10:21 09.09.2026

  • 13 Маини ми

    1 0 Отговор
    Пожелавам Лилиту да ви пее на ушенце.Да ви подари страстна целувка и да ви се отдаде цяла.

    10:25 09.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.