Скандалният инфлуенсър и риалити звезда Емил Каменов се ожени за любимата си Светла

Празненството се е състояло в града под тепетата – Пловдив, с близки и приятели, а специални музикални гости бяха Рико Бенд, пише "Телеграф".
Исполинът на българската мрежа и риалити формати Емил Каменов каза заветното „Да“ на жената до себе си – Светла. Църковният ритуал се проведе в храм „Свети Апостоли“ в град Пещера пред очите на близки и приятели.
След това конвой от лъскави коли потегли към Пловдив, където в лъскаво заведение се проведе празненството, като традиционно в негов стил Емо караше Mercedes G-Class. Също така той демонстрира и танцови умения, когато стана време за първия брачен танц.
Специални музикални гости на сватбата бяха "Рико Бенд", които се грижеха за доброто настроение на гостите, като също и те отправиха пожелание към Каменов: „От сърце ви пожелаваме много любов, здраве, разбирателство и безброй щастливи моменти заедно! Нека домът ви винаги бъде изпълнен с усмивки, топлина и музика! Наздраве за любовта и за едно красиво общо бъдеще“.
Обикновено Емо държи личния си живот по-далеч от социалните мрежи, затова новината за женитбата дойде като изненада за всички фенове.
Емил Каменов, познат на публиката като Емо Къртицата, стана популярен с участието си във втория сезон на риалити формата „Къртицата“, където се превърна в един от най-запомнящите се участници и спечели голямата награда. Преди телевизионната си слава той работи като охранител и твърди, че е пазил редица холивудски звезди, сред които Арнолд Шварценегер, Силвестър Сталоун, Брус Уилис, Джейсън Стейтъм и Чък Норис. По-късно участва и в „Биг Брадър“ и сръбското риалити „Задруга“. Днес Каменов развива и собствен онлайн канал в YouTube, в който коментира телевизионни предавания и актуални теми с широка гледаемост.
Източник: hotarena.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Даниел ЛяРусо 🥋
12:54 09.09.2026
3 Даниел ЛяРусо 🥋
Обижда Стоян Колев, но в коментарите под видеото, хората му пишат истината, че той стана "известен" именно със същото поведение.
Смее се на чалгарката с нурофена, а той самият е бил зависим от нурофен.
12:57 09.09.2026