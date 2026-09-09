Новини
Любопитно »
Скандалният инфлуенсър и риалити звезда Емил Каменов се ожени за любимата си Светла

Скандалният инфлуенсър и риалити звезда Емил Каменов се ожени за любимата си Светла

9 Септември, 2026 12:45 593 3

  • емил каменов-
  • ожени-
  • сватба-
  • пловдив

Обикновено Емо държи личния си живот по-далеч от социалните мрежи, затова новината за женитбата дойде като изненада за всички фенове

Скандалният инфлуенсър и риалити звезда Емил Каменов се ожени за любимата си Светла - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Празненството се е състояло в града под тепетата – Пловдив, с близки и приятели, а специални музикални гости бяха Рико Бенд, пише "Телеграф".

Исполинът на българската мрежа и риалити формати Емил Каменов каза заветното „Да“ на жената до себе си – Светла. Църковният ритуал се проведе в храм „Свети Апостоли“ в град Пещера пред очите на близки и приятели.

Скандалният инфлуенсър и риалити звезда Емил Каменов се ожени за любимата си Светла

След това конвой от лъскави коли потегли към Пловдив, където в лъскаво заведение се проведе празненството, като традиционно в негов стил Емо караше Mercedes G-Class. Също така той демонстрира и танцови умения, когато стана време за първия брачен танц.

Специални музикални гости на сватбата бяха "Рико Бенд", които се грижеха за доброто настроение на гостите, като също и те отправиха пожелание към Каменов: „От сърце ви пожелаваме много любов, здраве, разбирателство и безброй щастливи моменти заедно! Нека домът ви винаги бъде изпълнен с усмивки, топлина и музика! Наздраве за любовта и за едно красиво общо бъдеще“.

Скандалният инфлуенсър и риалити звезда Емил Каменов се ожени за любимата си Светла

Обикновено Емо държи личния си живот по-далеч от социалните мрежи, затова новината за женитбата дойде като изненада за всички фенове.

Емил Каменов, познат на публиката като Емо Къртицата, стана популярен с участието си във втория сезон на риалити формата „Къртицата“, където се превърна в един от най-запомнящите се участници и спечели голямата награда. Преди телевизионната си слава той работи като охранител и твърди, че е пазил редица холивудски звезди, сред които Арнолд Шварценегер, Силвестър Сталоун, Брус Уилис, Джейсън Стейтъм и Чък Норис. По-късно участва и в „Биг Брадър“ и сръбското риалити „Задруга“. Днес Каменов развива и собствен онлайн канал в YouTube, в който коментира телевизионни предавания и актуални теми с широка гледаемост.

Източник: hotarena.net


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Даниел ЛяРусо 🥋

    3 0 Отговор
    Малко платена статия с цел реклама на ютюб канала му

    12:54 09.09.2026

  • 3 Даниел ЛяРусо 🥋

    1 0 Отговор
    Значи има Мерцедес Г класа, а във всяко видео критикува други известни, които карат такава кола!

    Обижда Стоян Колев, но в коментарите под видеото, хората му пишат истината, че той стана "известен" именно със същото поведение.

    Смее се на чалгарката с нурофена, а той самият е бил зависим от нурофен.

    12:57 09.09.2026