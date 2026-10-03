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Руски дрон удари Северния мост в Киев
  Тема: Украйна

Руски дрон удари Северния мост в Киев

3 Октомври, 2026 07:29, обновена 3 Октомври, 2026 07:30 1 596 47

  • киев-
  • северен мост-
  • руски дронове-
  • виталий кличко-
  • украйна

Ударът е потвърден от кмета Виталий Кличко. Засега няма данни за разрушения и пострадали.

Руски дрон удари Северния мост в Киев - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски реактивен безпилотник е ударил Северния мост в Киев, който свързва двата бряга на река Днепър. Ударът е потвърден от кмета на украинската столица Виталий Кличко. Засега няма съобщения за мащаба на разрушенията или за пострадали.

Информацията за атаката идва на фона на поредица удари по мостове в Киев. На 1 и 2 октомври руски дронове са поразили Южния мост най-малко пет пъти за около ден и половина. При една от атаките на 1 октомври безпилотник е избухнал близо до опора на съоръжението, докато по него е преминавал влак на метрото.

След атаките движението по Южния мост е било напълно спряно както за автомобилите, така и за метрото. На 2 октомври столичните власти са въвели и нови ограничения по мостовете над Днепър, включително съществено ограничаване на движението по Северния мост от десния към левия бряг по време на въздушни тревоги.

Към момента не е съобщено дали новият удар по Северния мост е довел до прекъсване на движението или до структурни повреди. Допълнителна информация се очаква от киевските власти и аварийните служби.

Източници: Украинская правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    38 6 Отговор
    Командващият българската армия адмирал Евтимов подаде рапорт за напускане на армията.Той винаги е бил против война с Русия.Явно ни готвят за война с Русия.

    Коментиран от #3, #7, #11

    07:33 03.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 койдазнай

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Господарите ползват раята, за каквото им е нужно.
    Така е устроен света!

    07:35 03.10.2026

  • 4 Алекс

    50 4 Отговор
    Браво на братята по кръв руснаци. Тази сутрин само хубави новини ! Цял ден така да е, благодарим ви Факти !

    07:36 03.10.2026

  • 5 скачал на площада с тенджера на главата

    40 1 Отговор
    ами а го удря, нас какво ни интерсува това?

    нали скачаха на площада със тенджерите платеното НПО сега да ги намерят тия къде скачаха да поправят моста

    07:37 03.10.2026

  • 6 гост

    27 10 Отговор
    Украйна какво още чака..

    Коментиран от #25

    07:37 03.10.2026

  • 7 скачал на площада с тенджера на главата

    14 28 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    дано вас господине ви вземат на челните редици във войната със русия

    Коментиран от #13

    07:38 03.10.2026

  • 8 Оня

    28 28 Отговор
    Оная с курабийките от Майдана обещала че ще го оправи ,няма страшно🍪🍪🍪🍪🍪😱😱 даже и в метрото щяла да им пусне ток!

    Коментиран от #34

    07:41 03.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Фен

    26 2 Отговор
    Странно. 5 години "пълномащабна война", а Киев още има мостове?🤔

    Коментиран от #17, #24

    07:46 03.10.2026

  • 11 Боруна Лом

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ХА,ХА,ХА И КАТО Е ПРОТИВ ЗАТОВА ИЗНЕСОХА ВСИЧКОТО ОРЪЖИЕ ЗА УКРИЯ?

    Коментиран от #14

    07:46 03.10.2026

  • 12 МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ

    16 2 Отговор
    ХИХИ :) РАЗ ДВА ТРИ ЧЕТИРИЕ , ДЕЛАЙТЕ ГИМНАСТИКУ
    .... ПЕЕШЕ ВЛАДИМИР СЕМЬОНОВИЧ

    07:47 03.10.2026

  • 13 Боруна Лом

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "скачал на площада с тенджера на главата":

    КОЗЛОДУЙСКИ КАК СИ ТИ ДУШО?

    07:48 03.10.2026

  • 14 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Това не зависи от него.

    07:48 03.10.2026

  • 15 Еми

    13 0 Отговор
    Това се казва новина...

    07:49 03.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Еми

    22 1 Отговор

    До коментар #10 от "Фен":

    Руснаците не са варвари като американците

    07:50 03.10.2026

  • 18 Мишел

    14 1 Отговор
    Ударите продължават

    07:50 03.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Открийте разликите

    16 0 Отговор
    Подзаглавие:
    "..Засега няма данни за разрушения ..."
    От статията:
    "Засега няма съобщения за мащаба на разрушенията..."

    Коментиран от #40

    07:56 03.10.2026

  • 21 Артилерист

    20 0 Отговор
    Зеленски се хвалеше, че ударите по граничните области, Москва и други мирни обекти били, за да усетело и руското население духа на войната. Не вярвам руското ръководство да му е уйдисало на акъла и затова да атакува Киев. По-скоро целта е да се поразят центрове за командни връзки с войските и космическо разузнаване, както и комуникационни транспортни връзки в Киев, за да се затрудни или преустанови работата на военните предприятия в града. Обобщено може да се каже за парализа на държавната дейност на столицата...

    07:58 03.10.2026

  • 22 ВЕСЕЛЯК

    19 0 Отговор
    Гутен морген, бандераци.
    Хубаво ли спахте в метрополитена?

    07:58 03.10.2026

  • 23 Историк

    2 22 Отговор
    Злодеят Путин, любимец на българските путинолизци изпълнява плана си- до последния украинец и няма такава държава Украйна. Миролюбците да заминават за Москва да си играят на дипломация с това чудовище, което непрекъснато повтаря,че не иска да има мир и няма да води никакви разговори. Иска да унищожи Украйна и всеки,който му пречи да води унищожителната си война, е военнолюбец. Това е руския мир,за който мечтаят промитите български чугунени мозъци- войната е мир. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #26, #33

    07:58 03.10.2026

  • 24 Хахахахаха

    22 0 Отговор

    До коментар #10 от "Фен":

    Ама бива ли да си толкова прос, така ли не разбрахте че руснаците не искаха да убиват невинни украинци, така ли не разбрахте че до последно Путин искаше всичко да се разреши мирно, ама като наркоман те управлява и слугува на смешното Нато, сега украинците си плащат за това, че нямаха смелост да изгонят наркомана от Киев, за това ще продължават да страдат

    08:02 03.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Накратко

    1 14 Отговор
    Отчаянието на фашисткия агресор е тотално .
    Дори балистична ракета не може да разруши фатално голям мост.

    Коментиран от #45

    08:06 03.10.2026

  • 28 Укропат

    9 0 Отговор
    Вай вай вай. Сега как ще настъпване смело към фронта?

    08:07 03.10.2026

  • 29 зИленски

    8 0 Отговор
    ПОКНА НИ
    ЗИМАТА ЩЕ Е ОЛЕЛЕ МАЙКО

    08:11 03.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Историк

    0 11 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    Силата руската пропаганда е непобедима при чугунените и промити мозъци и това е страшно. Един от копейките беше казал,че ако Путин никога нареди, ще се бием срещу България. Боже, пази ни от тези национални предатели, България има нужда от родолюбци!

    Коментиран от #36, #38

    08:12 03.10.2026

  • 32 Историк

    0 6 Отговор
    Силата на руската пропаганда е непобедима при чугунените и промити мозъци и това е страшно. Един от копейките беше казал,че ако Путин никога нареди, ще се бием срещу България. Боже, пази ни от тези национални предатели, България има нужда от родолюбци!

    08:13 03.10.2026

  • 33 Ааа нее

    11 2 Отговор

    До коментар #23 от "Историк":

    Израза "до последния украинец" е запазен патент на западните миротворци(видео)
    И те накараха Зеленски да откаже в Истанбул почти подписан мир без загуби на територии а да се бие до последния украинец.
    Дори после пак го накараха да откаже преложения от Тръмп мир от Анкоридж и да се бие до последния украинец

    08:14 03.10.2026

  • 34 А на преврата на Елцин

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Оня":

    какво раздаваха?

    08:15 03.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Руснаци

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Успокой сеКретен!":

    вми айде де чакаме го 6 година, ама като гледам Нато май първи ще изчезнат, вместо да отслабват руснаците вие ги направихте много по силни, 50 държави гъбаркане ден и нощ 6 години хахахахахах, закривай кочината Нато

    08:21 03.10.2026

  • 40 Просто магията

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Открийте разликите":

    на професионалната журналистика

    08:23 03.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 асенчо

    1 0 Отговор
    "Демократичният Запад" започна със Сев.потоци и Кримския, "кой нож вади , от него погива" 7г. съм пътувал по този мост, жалко, но за хората още повеке.

    08:27 03.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 асенчо

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Накратко":

    Именно този "фашистки агресор" освободи юдеите от още Бабий Яр геноцид, от ръцете на украинските и прибалтийски полицаи.

    08:31 03.10.2026

  • 46 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    1 0 Отговор
    Браво на руснаците,само яко бомбене по терористичния киевски режим и партньорите им,никаква милост за тази и3мет!🇷🇺👏

    08:35 03.10.2026

  • 47 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    1 0 Отговор
    Излязоха ли от обкръжението?

    08:36 03.10.2026

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