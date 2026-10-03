Руски дрон удари Северния мост в Киев

Руски реактивен безпилотник е ударил Северния мост в Киев, който свързва двата бряга на река Днепър. Ударът е потвърден от кмета на украинската столица Виталий Кличко. Засега няма съобщения за мащаба на разрушенията или за пострадали.
Информацията за атаката идва на фона на поредица удари по мостове в Киев. На 1 и 2 октомври руски дронове са поразили Южния мост най-малко пет пъти за около ден и половина. При една от атаките на 1 октомври безпилотник е избухнал близо до опора на съоръжението, докато по него е преминавал влак на метрото.
След атаките движението по Южния мост е било напълно спряно както за автомобилите, така и за метрото. На 2 октомври столичните власти са въвели и нови ограничения по мостовете над Днепър, включително съществено ограничаване на движението по Северния мост от десния към левия бряг по време на въздушни тревоги.
Към момента не е съобщено дали новият удар по Северния мост е довел до прекъсване на движението или до структурни повреди. Допълнителна информация се очаква от киевските власти и аварийните служби.
Източници: Украинская правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #7, #11
07:33 03.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 койдазнай
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Господарите ползват раята, за каквото им е нужно.
Така е устроен света!
07:35 03.10.2026
4 Алекс
07:36 03.10.2026
5 скачал на площада с тенджера на главата
нали скачаха на площада със тенджерите платеното НПО сега да ги намерят тия къде скачаха да поправят моста
07:37 03.10.2026
6 гост
Коментиран от #25
07:37 03.10.2026
7 скачал на площада с тенджера на главата
До коментар #1 от "Последния Софиянец":дано вас господине ви вземат на челните редици във войната със русия
Коментиран от #13
07:38 03.10.2026
8 Оня
Коментиран от #34
07:41 03.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Фен
Коментиран от #17, #24
07:46 03.10.2026
11 Боруна Лом
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ХА,ХА,ХА И КАТО Е ПРОТИВ ЗАТОВА ИЗНЕСОХА ВСИЧКОТО ОРЪЖИЕ ЗА УКРИЯ?
Коментиран от #14
07:46 03.10.2026
12 МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ
.... ПЕЕШЕ ВЛАДИМИР СЕМЬОНОВИЧ
07:47 03.10.2026
13 Боруна Лом
До коментар #7 от "скачал на площада с тенджера на главата":КОЗЛОДУЙСКИ КАК СИ ТИ ДУШО?
07:48 03.10.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Боруна Лом":Това не зависи от него.
07:48 03.10.2026
15 Еми
07:49 03.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Еми
До коментар #10 от "Фен":Руснаците не са варвари като американците
07:50 03.10.2026
18 Мишел
07:50 03.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Открийте разликите
"..Засега няма данни за разрушения ..."
От статията:
"Засега няма съобщения за мащаба на разрушенията..."
Коментиран от #40
07:56 03.10.2026
21 Артилерист
07:58 03.10.2026
22 ВЕСЕЛЯК
Хубаво ли спахте в метрополитена?
07:58 03.10.2026
23 Историк
Коментиран от #26, #33
07:58 03.10.2026
24 Хахахахаха
До коментар #10 от "Фен":Ама бива ли да си толкова прос, така ли не разбрахте че руснаците не искаха да убиват невинни украинци, така ли не разбрахте че до последно Путин искаше всичко да се разреши мирно, ама като наркоман те управлява и слугува на смешното Нато, сега украинците си плащат за това, че нямаха смелост да изгонят наркомана от Киев, за това ще продължават да страдат
08:02 03.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Накратко
Дори балистична ракета не може да разруши фатално голям мост.
Коментиран от #45
08:06 03.10.2026
28 Укропат
08:07 03.10.2026
29 зИленски
ЗИМАТА ЩЕ Е ОЛЕЛЕ МАЙКО
08:11 03.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Историк
До коментар #26 от "Механик":Силата руската пропаганда е непобедима при чугунените и промити мозъци и това е страшно. Един от копейките беше казал,че ако Путин никога нареди, ще се бием срещу България. Боже, пази ни от тези национални предатели, България има нужда от родолюбци!
Коментиран от #36, #38
08:12 03.10.2026
32 Историк
08:13 03.10.2026
33 Ааа нее
До коментар #23 от "Историк":Израза "до последния украинец" е запазен патент на западните миротворци(видео)
И те накараха Зеленски да откаже в Истанбул почти подписан мир без загуби на територии а да се бие до последния украинец.
Дори после пак го накараха да откаже преложения от Тръмп мир от Анкоридж и да се бие до последния украинец
08:14 03.10.2026
34 А на преврата на Елцин
До коментар #8 от "Оня":какво раздаваха?
08:15 03.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Руснаци
До коментар #37 от "Успокой сеКретен!":вми айде де чакаме го 6 година, ама като гледам Нато май първи ще изчезнат, вместо да отслабват руснаците вие ги направихте много по силни, 50 държави гъбаркане ден и нощ 6 години хахахахахах, закривай кочината Нато
08:21 03.10.2026
40 Просто магията
До коментар #20 от "Открийте разликите":на професионалната журналистика
08:23 03.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 асенчо
08:27 03.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 асенчо
До коментар #27 от "Накратко":Именно този "фашистки агресор" освободи юдеите от още Бабий Яр геноцид, от ръцете на украинските и прибалтийски полицаи.
08:31 03.10.2026
46 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
08:35 03.10.2026
47 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
08:36 03.10.2026