Руски дрон удари Северния мост в Киев

Руски реактивен безпилотник е ударил Северния мост в Киев, който свързва двата бряга на река Днепър. Ударът е потвърден от кмета на украинската столица Виталий Кличко. Засега няма съобщения за мащаба на разрушенията или за пострадали.

Информацията за атаката идва на фона на поредица удари по мостове в Киев. На 1 и 2 октомври руски дронове са поразили Южния мост най-малко пет пъти за около ден и половина. При една от атаките на 1 октомври безпилотник е избухнал близо до опора на съоръжението, докато по него е преминавал влак на метрото.

След атаките движението по Южния мост е било напълно спряно както за автомобилите, така и за метрото. На 2 октомври столичните власти са въвели и нови ограничения по мостовете над Днепър, включително съществено ограничаване на движението по Северния мост от десния към левия бряг по време на въздушни тревоги.

Към момента не е съобщено дали новият удар по Северния мост е довел до прекъсване на движението или до структурни повреди. Допълнителна информация се очаква от киевските власти и аварийните служби.

Източници: Украинская правда