Новият филм на Том Круз пропадна зрелищно в боксофиса след премиерата си

Новият филм на Том Круз „Digger“ е изправен пред значително по-слаб от очакваното старт в боксофиса, като актуалните прогнози сочат приходи между 8 и 12 млн. долара през премиерния уикенд в Северна Америка.

Продукцията на режисьора Алехандро Гонсалес Иняриту, в която холивудският актьор Том Круз е почти неузнаваем заради тежък грим и протези, е струвала най-малко 135 млн. долара, посочва Page Six. Първоначалните прогнози за дебюта са били около 30 млн. долара, след което са намалели до 20 млн., а непосредствено преди премиерата очакванията са спаднали още.

Към слабите предварителни данни се добавят и противоречивите до негативни реакции на част от американските филмови критици.

След отпадането на ембаргото за рецензиите няколко големи издания публикуваха особено остри оценки. Филмовият критик Дейвид Руни от The Hollywood Reporter определя апокалиптичната сатира като прекалено саморефлексивна и изтощителна, докато The Boston Globe я нарича „най-лошия филм в кариерата на Том Круз“.

На този фон Warner Bros. промени част от рекламната стратегия. Студиото публикува промоционално видео с призива към зрителите „Решете сами“, превръщайки поляризираните реакции в част от маркетинга на филма.

„Digger“ към момента има около 53% положителни оценки в Rotten Tomatoes според данните, цитирани от Page Six. Първоначалните амбиции за силно присъствие в предстоящия сезон на филмовите награди също изглеждат по-несигурни, като според изданието някои анализатори вече не включват продукцията сред водещите си прогнози за „Оскар“.

Том Круз влиза в необичайна роля

В „Digger“ актьорът Том Круз играе милиардер от петролния бизнес в апокалиптична сатира, значително различаваща се от екшън продукциите, с които звездата от „Мисията невъзможна“ и „Топ Гън“ е най-разпознаваем.

Филмът е режисиран от мексиканския режисьор Алехандро Гонсалес Иняриту, носител на множество награди „Оскар“ и създател на „Birdman“, „The Revenant“ и „Babel“.

Според Page Six именно нестандартният характер на продукцията създава затруднения и пред рекламната кампания. Сюжетът съдържа ключов обрат в последната си част, а самоличността на двама важни персонажи се пази в тайна, което ограничава информацията, която студиото може да използва в трейлърите и рекламите.

Анализаторът на Boxoffice Pro Даниел Лория прогнозира приходи от 8 до 12 млн. долара за първия уикенд, което би могло да постави „Digger“ между второто и петото място в северноамериканския боксофис. Според Лория обаче слабият очакван старт не трябва автоматично да се разглежда като провал на Том Круз като водещ актьор.

„Несправедливо е филм от подобен тип да бъде сравняван с големите му екшън продукции“, коментира анализаторът. По думите му „Digger“ е по-близо като концепция до експерименталното кино на Иняриту и би трябвало да бъде оценяван по-скоро като специализирано арт заглавие, отколкото като традиционен холивудски блокбъстър.

Проблемът е мащабът на инвестицията. За сравнение, отличеният с „Оскар“ за най-добър филм „Birdman“ е заснет с бюджет от около 18 млн. долара, докато разходите за „Digger“ според публикацията надхвърлят 135 млн.

Конкуренцията през премиерния уикенд също е сериозна. Психологическият трилър „Verity“, адаптация по романа на писателката Колийн Хувър, се очаква да дебютира с над 30 млн. долара според предварителните прогнози, цитирани от Boxoffice Pro.

Така „Digger“ се превръща в един от най-рисковите проекти в кариерата на Том Круз през последните години. Дали негативните рецензии ще отблъснат публиката или необичайното партньорство между една от най-големите холивудски звезди и режисьор като Алехандро Гонсалес Иняриту ще предизвика достатъчно любопитство, ще стане ясно след първите реални резултати от боксофиса.