Скандал с Деян Донков: Публиката напуска, фенове го защитиха

Моноспектакълът „Последното бягство на Дон Жуан“ с Деян Донков предизвика бурни реакции още с премиерата си в Античния театър в Пловдив. Представлението на 1 септември беше избрано за откриването на 22-рия Есенен салон на изкуствата, но част от зрителите започнаха да напускат още в първите минути.

Спектакълът е по текст на Недялко Славов, а Деян Донков е негов режисьор и изпълнител. Постановката използва видео, камера на живо и 3D мапинг и предлага радикално различен прочит на образа на Дон Жуан.

Жълта рокля, псувни и напускащи зрители

Сред най-коментираните моменти е появата на Донков в жълта рокля, както и използването на нецензурен и вулгарен език. Част от присъстващите определиха спектакъла като хаотичен и труден за проследяване.

Според журналистката Даниела Добрева хора започнали да си тръгват още през първите десет минути. Когато самата тя напуснала около час след началото, по наблюденията ѝ приблизително половината публика вече липсвала.

Донков обаче не прекъснал представлението и продължил да играе до края пред останалите зрители.

Реакциите впоследствие се пренесоха в социалните мрежи, където едни определиха случилото се като театрален провал, а други защитиха правото на артиста да провокира.

Анна Кошко защити Донков

Категорично зад актьора застана половинката му Анна Кошко. Тя подчерта, че всеки има право да не хареса един спектакъл, но направи разграничение между художествената критика и личните нападки.

„Всеки има право да не хареса един спектакъл и да го критикува. Това е част от изкуството. Но критиката към изкуството и обидата към човека са две различни неща“, написа Кошко.

Тя коментира и демонстративното напускане на зрители, като изрази съжаление, че някои дори се гордеят, че са си тръгнали от театъра.

Кошко обърна внимание и на факта, че Донков е виждал как хората напускат, но въпреки това е останал на сцената и е изиграл спектакъла докрай.

„Една премиера е един момент. Един артист е цял път“, заяви тя в защита на актьора.

Фенове: Една постановка не заличава таланта му

Наред с критиките в социалните мрежи се появиха и множество коментари в подкрепа на Деян Донков.

Негови почитатели отбелязват, че независимо дали конкретният спектакъл се харесва на всички, една противоречива премиера не може да заличи дългогодишната му кариера и актьорските му качества.

Други защитници на постановката посочват, че театърът невинаги има за цел да бъде приятно и комфортно преживяване. Според тях провокацията е съзнателно търсен ефект, а хората, напуснали още в първите минути, практически не са видели цялата идея и развръзката.

Недялко Славов обясни провокацията

Авторът Недялко Славов също защити концепцията на спектакъла. Той обясни, че неговият Дон Жуан не е традиционният вечен прелъстител, а герой, преминал през „мелачката“ на съвременното консуматорско общество.

По думите му Дон Жуан е „пациент в лудницата на съвременното човечество“, а привидно хаотичният свят на спектакъла е свързан именно с неговото състояние.

Славов подчерта, че постановката съзнателно не предлага познатите романтични клишета. Тя търси провокацията, болката и в крайна сметка надеждата в любовта.

Кой има право – артистът или публиката?

Защитата на Донков предизвика и ответни реакции. Част от зрителите настояха, че закупеният билет не ги задължава да останат до края на представление, което не приемат, а напускането също е легитимна форма на оценка.

Така премиерата в Античния театър се превърна в нещо повече от спор дали една постановка е добра или лоша.

За едни „Последното бягство на Дон Жуан“ е прекалено вулгарна и хаотична провокация. За други това е експериментален спектакъл, който умишлено нарушава комфорта на зрителя, а последвалите лични атаки срещу Донков са неоправдани.

Едно обаче е сигурно – жълтата рокля, нецензурният език и напускащите зрители превърнаха премиерата в една от най-обсъжданите театрални теми в Пловдив.