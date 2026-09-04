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Скандал с Деян Донков: Публиката напуска, фенове го защитиха

Скандал с Деян Донков: Публиката напуска, фенове го защитиха

4 Септември, 2026 08:43 1 246 19

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  • пловдив-
  • анна кошко-
  • недялко славов

Провокативният „Последното бягство на Дон Жуан“ раздели зрителите в Античния театър в Пловдив

Скандал с Деян Донков: Публиката напуска, фенове го защитиха - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моноспектакълът „Последното бягство на Дон Жуан“ с Деян Донков предизвика бурни реакции още с премиерата си в Античния театър в Пловдив. Представлението на 1 септември беше избрано за откриването на 22-рия Есенен салон на изкуствата, но част от зрителите започнаха да напускат още в първите минути.

Спектакълът е по текст на Недялко Славов, а Деян Донков е негов режисьор и изпълнител. Постановката използва видео, камера на живо и 3D мапинг и предлага радикално различен прочит на образа на Дон Жуан.

Жълта рокля, псувни и напускащи зрители

Сред най-коментираните моменти е появата на Донков в жълта рокля, както и използването на нецензурен и вулгарен език. Част от присъстващите определиха спектакъла като хаотичен и труден за проследяване.

Според журналистката Даниела Добрева хора започнали да си тръгват още през първите десет минути. Когато самата тя напуснала около час след началото, по наблюденията ѝ приблизително половината публика вече липсвала.

Донков обаче не прекъснал представлението и продължил да играе до края пред останалите зрители.

Реакциите впоследствие се пренесоха в социалните мрежи, където едни определиха случилото се като театрален провал, а други защитиха правото на артиста да провокира.

Анна Кошко защити Донков

Категорично зад актьора застана половинката му Анна Кошко. Тя подчерта, че всеки има право да не хареса един спектакъл, но направи разграничение между художествената критика и личните нападки.

„Всеки има право да не хареса един спектакъл и да го критикува. Това е част от изкуството. Но критиката към изкуството и обидата към човека са две различни неща“, написа Кошко.

Тя коментира и демонстративното напускане на зрители, като изрази съжаление, че някои дори се гордеят, че са си тръгнали от театъра.

Кошко обърна внимание и на факта, че Донков е виждал как хората напускат, но въпреки това е останал на сцената и е изиграл спектакъла докрай.

„Една премиера е един момент. Един артист е цял път“, заяви тя в защита на актьора.

Фенове: Една постановка не заличава таланта му

Наред с критиките в социалните мрежи се появиха и множество коментари в подкрепа на Деян Донков.

Негови почитатели отбелязват, че независимо дали конкретният спектакъл се харесва на всички, една противоречива премиера не може да заличи дългогодишната му кариера и актьорските му качества.

Други защитници на постановката посочват, че театърът невинаги има за цел да бъде приятно и комфортно преживяване. Според тях провокацията е съзнателно търсен ефект, а хората, напуснали още в първите минути, практически не са видели цялата идея и развръзката.

Недялко Славов обясни провокацията

Авторът Недялко Славов също защити концепцията на спектакъла. Той обясни, че неговият Дон Жуан не е традиционният вечен прелъстител, а герой, преминал през „мелачката“ на съвременното консуматорско общество.

По думите му Дон Жуан е „пациент в лудницата на съвременното човечество“, а привидно хаотичният свят на спектакъла е свързан именно с неговото състояние.

Славов подчерта, че постановката съзнателно не предлага познатите романтични клишета. Тя търси провокацията, болката и в крайна сметка надеждата в любовта.

Кой има право – артистът или публиката?

Защитата на Донков предизвика и ответни реакции. Част от зрителите настояха, че закупеният билет не ги задължава да останат до края на представление, което не приемат, а напускането също е легитимна форма на оценка.

Така премиерата в Античния театър се превърна в нещо повече от спор дали една постановка е добра или лоша.

За едни „Последното бягство на Дон Жуан“ е прекалено вулгарна и хаотична провокация. За други това е експериментален спектакъл, който умишлено нарушава комфорта на зрителя, а последвалите лични атаки срещу Донков са неоправдани.

Едно обаче е сигурно – жълтата рокля, нецензурният език и напускащите зрители превърнаха премиерата в една от най-обсъжданите театрални теми в Пловдив.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    20 2 Отговор
    Пак тъпотии! Театърърът вече не е това,което беше! За съжаление. Един артист не може да прави театър два часа.

    Коментиран от #19

    08:49 04.09.2026

  • 2 Некритик

    18 0 Отговор
    Ами имат право да се изявяват каквото мислят, но като не дойде никой на представлението няма и пари. Той малко се има за голяма звезда, но хората имат друго мнение очесидно. Алкохола не прощава.

    08:50 04.09.2026

  • 3 сирене

    18 1 Отговор
    Кой го е финансирал това фиаско? Представлението, не фестивала.. Като разберете кое НПО е, тогава ще ви стане ясно що е жълта рокля

    08:51 04.09.2026

  • 4 дедо Флашко

    9 2 Отговор
    Мариус,да не споменавам фамилията му,също ще прави моноспектакъл. Не желая да гледам театър с един артист! Театърът е представление поне с 5-6 артисти,с музика,смях и вдъхновение за зрителите.

    Коментиран от #17

    08:52 04.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ежко

    15 0 Отговор
    Брей,че дълбоки мисли е родила главата на Кошко.Истината обаче е една - посредственост!А като си помисля,че в това "Нещо" са хвърлени и бюджетни пари- ум да ти зайде!

    08:53 04.09.2026

  • 7 Мизивир

    11 0 Отговор
    Халтура или Култура!? Селяндур или селянин, може би.

    08:58 04.09.2026

  • 8 То има ли фенове ?

    8 0 Отговор
    Кои фенове бе ?

    09:00 04.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ?????

    10 0 Отговор
    Абе големи "творци", ама що не използват някаква своя измислица, а пак са се лепнали за класиката с уж друго прочитане.
    Щото ако нямаше Дон Жуан в заглавието нямаше да има кой да напуска Античния театър.
    Просто нямаше да си купят билети.

    09:03 04.09.2026

  • 13 И сред лудите има артисти,

    6 0 Отговор
    и сред артистите има луди❗️

    Миналият век некъв френски абстракционисти та некъв друг ли, затворил в консервени кутии собствените си .айна и ги обявил на търг за продажба като израз на свободна артистична воля❗️🤣

    Та, с две думи, ако има кой да купува .айна ще има и кой за продава .айна или обратното❗️🤣

    С две думи джумбуш и алъш вериш да става.🍻🤣❗️🤣🍻

    09:08 04.09.2026

  • 14 Доня Жуана с жълтата рокля

    3 0 Отговор
    Неотдавна на Античния пък имаше концерт на открития гей някой си Димчев. И от репортажите се видя, че театърът е препълнен. Този, кой беше, Диччев го има в Ютуб. Изпълненята му са просто гадни. Та псуващата доня Жуана вече не ни изненадва.

    09:09 04.09.2026

  • 15 жалка история

    4 0 Отговор
    тоя донков е пълен алкохолик и снтози цирк съваем ме загуби а това че бил имал фенове малко ме съмнява като виждам от статията се пишат само защитавашите го коментари но не и обвиняващите го явно се цели неговото възвишение сред хората които не го познават или не са го гледали но уви няма да стане заряза сейството си заради тази кокошко за да я направи европейска гражданка като се оженят…

    09:09 04.09.2026

  • 16 Гост

    3 0 Отговор
    Явно е кич . Преди време напуснах след първата част в антракта театъра на армията . Бях там да гледам Венецианския търговец на Шекспир . Но нямаше декори като за такава пиеса ,екрани камери , нещо модерно вместо класика а дрехите бяха кожени даже и някави мъже танцуващи в поли. Нищо общо със Шекспир.

    09:10 04.09.2026

  • 17 Флашкооо,флашко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "дедо Флашко":

    кога стана и ти театрал, бре?

    09:11 04.09.2026

  • 18 Хаха

    0 0 Отговор
    Напълно нормално. Самият Донков винаги си е бил бездарник като актьор, а сега тръгнал и на режисьор да се прави... Ако не е деградиралата ни култура, той отдавна трябваше да е аут от сцената и да се занимава с това, което Най-много му е присърце - да пердаши жените, които му се връзват

    09:13 04.09.2026

  • 19 Артист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "мъкаааа":

    Публиката има право на мнение!Не всичко се харесва.В първите 10 минути ако не им грабнеш вниманието,значи е провал.В този случай решението на режисьора е грешно.Ако постановката е добра и актьора също може и повече от 2 часа да гледат с интерес.Всички помним как се редяха на опашки за Лолова,Куркински,Донев и още много други .

    09:14 04.09.2026