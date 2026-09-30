Том Круз пресъздаде танца си от „Рискован бизнес“ (ВИДЕО)

Том Круз отново обу чорапите, пусна се по риза и пресъздаде танца, превърнал се в една от най-разпознаваемите сцени в киното. 64-годишният актьор повтори движенията от „Рискован бизнес“ в Spirit Tunnel на „Шоуто на Дженифър Хъдсън“.

Круз се включи в предаването на 29 септември, докато представяше новия си филм „Дигър“. Вместо просто да премине през коридора от танцуващи участници и гости, той изпълни хореографията от сцената, в която героят му Джоел Гудсън танцува по бельо в дома на родителите си.

„Обичах го. Трябваше да ме извадят от тунела. Исках да танцувам с още хора“, каза Круз. След това добави: „Ако не можеш да се насладиш на Spirit Tunnel, значи не си жив.“

Круз помни всеки кадър от сцената

„Рискован бизнес“ излиза през 1983 г. и проследява Джоел Гудсън – ученик, който остава сам вкъщи и се забърква в поредица от проблеми. Танцът му по бельо на „Old Time Rock and Roll“ на Боб Сийгър се превръща в емблематичен момент от филма и в един от ранните образи, с които Круз се утвърждава в Холивуд.

Актьорът разказа пред Дженифър Хъдсън, че сцената е останала подробно в паметта му. „Помня как я снимах. Помня всеки кадър от заснемането на тази сцена“, каза той. Круз си спомни и режисьора Пол Брикман, който му показал началния кадър.

„Тогава си казах: „Разбрах те. Знам накъде да тръгна“, разказа актьорът. Той обясни и че движението му е било естествено, защото като дете е танцувал по бельо, когато никой не го е виждал. „Нима всички не го правят?“, пошегува се Круз.

Поводът е новият филм „Дигър“

В „Шоуто на Дженифър Хъдсън“ Круз говори и за „Дигър“ – филм на Алехандро Гонсалес Иняриту, в който играе петролния магнат Дигър Рокуел. Героят му се опитва да докаже, че може да спаси света от катастрофа, причинена от самия него.

В актьорския състав са Риз Ахмед, Джон Гудман, Сандра Хюлер, Ема Дарси и Джеси Племънс. Круз определи проекта като „най-оригиналния филм“, който е виждал, и като една от най-вълнуващите продукции, в които е участвал.

„Дигър“ трябва да излезе по кината в Северна Америка на 2 октомври 2026 г., а международното му разпространение започва на 30 септември.

Източници: Пийпъл