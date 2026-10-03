Малките предприятия и невидимата киберзаплаха

В малката фирма кибератаката рядко започва със сирени. По-често започва с писмо, което изглежда като фактура, с вход в облачна услуга от непознато устройство или с парола, използвана отново и отново. Няколко седмици по-късно достъпът вече е продаден, системите са заключени, а собственикът разбира, че проблемът не е в един компютър, а в целия бизнес.

Това е невидимата киберзаплаха за малките предприятия: тя не прилича на атака, докато не стане твърде късно. Данните на Verizon показват, че малките и средните предприятия са били сред жертвите на пробиви почти четири пъти по-често от големите организации в анализа за 2025 г. В същото изследване 88% от пробивите при тях са свързани с рансъмуер – зловреден софтуер, който блокира достъпа до данни и изисква откуп.

Размерът не намалява интереса на нападателите

Митът, че престъпните групи търсят само големи корпорации, се разпада именно в цифрите. Малките компании притежават банкови данни, клиентски списъци, договори, достъп до платежни системи и връзки с по-големи партньори. Те често разполагат с по-малко служители, по-малко резервни копия и няма кой да следи постоянно необичайното поведение в мрежата.

При малките и средните предприятия 33% от пробивите са включвали откраднати идентификационни данни, а 18% – социално инженерство. Това означава, че нападателят не е задължително да разбива сложна защита. Понякога е достатъчно да получи паролата на служител, да се представи за доставчик или да изпрати убедителна молба за плащане. В отделен анализ Verizon установява, че около 12% от опитите за удостоверяване при малки организации са свързани с атаки тип „credential stuffing“ – автоматизирано изпробване на вече откраднати пароли.

Тъкмо затова заплахата остава невидима. Откраднатата парола може да не бъде използвана веднага. Нападателят може да изчака, да наблюдава кореспонденцията, да открие кой одобрява плащанията и чак тогава да действа. Според данните на Verizon медианният период от първоначалното проникване до откриването на пробива е бил 24 дни, а медианният платен откуп при бизнес атаки с рансъмуер – 115 000 долара.

Слабата защита често е въпрос на ресурс, не на безразличие

За една микрофирма киберсигурността се конкурира с наем, заплати, доставки и данъци. Няма отделен специалист, който да следи актуализациите, да тества резервните копия и да разследва подозрителен вход. ENISA отчита, че 63% от малките и средните предприятия срещат трудности с редовното тестване на защитата, а 51% – с навременното инсталиране на критични актуализации. Същото изследване посочва, че за тях най-трудни остават достъпните инструменти, практическите насоки и намирането на квалифицирани кадри.

В този контекст технологичната зависимост създава още един скрит риск. Малкият бизнес използва счетоводен софтуер, облачни платформи, куриерски системи, външни IT доставчици и платежни оператори. Ако един от тези партньори бъде компрометиран, атаката може да достигне до фирмата без пряк пробив в нейната мрежа. ENISA определя атаките през веригата на доставки като втория най-често посочван бъдещ риск – 47% от организациите ги поставят сред основните си опасения.

Регулациите няма да заменят ежедневната дисциплина

Европейските правила постепенно разширяват изискванията към цифровата сигурност. През януари 2026 г. Европейската комисия предложи промени в Директивата NIS2, които трябва да внесат повече яснота и да облекчат режима за 28 700 компании, сред които 6200 микро- и малки предприятия. Това не отменя риска, а показва колко трудно е общите правила да се приложат еднакво от корпорация с екип по сигурността и от фирма с петима служители.

Проучването на ENISA за готовността на малките предприятия към Акта за киберустойчивост е показателно: 66% от 194 организации в 31 държави са чували за регламента, но практическата подготовка изостава. Най-слабите области са реакцията при инцидент и управлението на сигурността през целия жизнен цикъл на продукта. 142 участници са посочили нужда от финансова подкрепа.

„Няма магическо хапче, което да премахне болката от кибератаките“, казва Крейг Робинсън, вицепрезидент по изследванията в областта на услугите за сигурност в IDC. Думите му са важни не защото предлагат лесно решение, а защото описват реалността: защитата е съвкупност от малки, постоянни действия – различни пароли, многофакторна идентификация, актуализации, резервни копия и план за реакция.

За малкото предприятие това не е въпрос на престиж и не е само техническа задача. Това е въпрос дали утре ще може да издаде фактура, да плати заплати и да отвори вратата на магазина. Киберзаплахата остава невидима дотогава, докато бизнесът не се окаже принуден да докаже колко зависи от системите, които е приемал за даденост.

Източници: verizon.com, enisa.europa.eu, digital-strategy.ec.europa.eu