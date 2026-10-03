Пътната обстановка: трафик, ремонти и ограничения днес

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход при ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. Това е посочено в последната публикувана сводка на „Гранична полиция“. По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония движението е определено като нормално.

Пътуващите към Румъния трябва да имат предвид, че фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич са временно спрени заради ниското ниво на Дунав. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси и товарни автомобили.

Ремонти и ограничения по пътищата

По път II-99 в района на Царево движението се извършва в една лента, еднопосочно, заради стеснен габарит на мост. Скоростта е ограничена до 40 км/ч, а преминаването се регулира със светофар. Ограничението е въведено след обилните валежи и наводненията в района.

По път II-53 Ямбол–Средец при моста над река Средецка не се допускат превозни средства над 20 тона. За тях са определени обходни маршрути.

На АМ „Марица“ в област Хасково движението към ГКПП „Капитан Андреево“ се извършва в една лента в участъка при ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение. В зоната е въведено ограничение на скоростта до 50 км/ч. В сила остават и редица участъци с ремонтни дейности по второкласната и третокласната пътна мрежа.

Планините са достъпни, но с вятър по високите части

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над масивите в югоизточната половина на страната. По високите части ще духа силен изток-североизточен вятър. Очакваните максимални температури са около 12 градуса на 1200 метра и около 5 градуса на 2000 метра. В девет области на Западна България е обявен жълт код за ниски температури и слани.

При планински преходи трябва да се отчита рязката разлика между температурите в ниските части и по високите била, както и възможното усилване на вятъра на откритите участъци.

Сводките на пожарната и КАТ

За последното денонощие пожарната е реагирала на 161 сигнала и е ликвидирала 120 пожара. При 24 от тях са нанесени преки материални щети, а 96 са били без материални щети. Извършени са 33 спасителни и помощни операции, включително осем при катастрофи. При пожарите е загинал един човек.

КАТ отчита 17 тежки пътнотранспортни произшествия за 1 октомври, при които са загинали двама души, а 19 са ранени. От началото на годината тежките катастрофи са 5180, жертвите са 369, а ранените – 6420. Данните са динамични и се актуализират при промяна на статуса на произшествията.

Източници: БТА, Дунавмост