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Тайно съвещание в САЩ за Иран и хусите в Йемен
  Тема: Иранската криза

Тайно съвещание в САЩ за Иран и хусите в Йемен

3 Октомври, 2026 07:43 873 7

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • кемп дейвид-
  • хуси-
  • йемен

В Кемп Дейвид са обсъдени възможни следващи действия срещу Техеран и искането на Саудитска Арабия за подкрепа срещу хусите.

Тайно съвещание в САЩ за Иран и хусите в Йемен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ключови представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп са провели непублично съвещание в резиденцията Кемп Дейвид, посветено на следващите стъпки спрямо Иран и на конфликта между Саудитска Арабия и хусите в Йемен. Срещата е била ръководена от вицепрезидента Джей Ди Ванс и не е била обявена предварително от Белия дом.

Axios съобщава за съвещанието, позовавайки се на трима американски представители. В него са участвали държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет, специалният пратеник на президента Стив Уиткоф, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн.

Според изданието последната подобна среща в Кемп Дейвид е била през юни 2025 г. Тя се е състояла само дни преди Израел да атакува Иран.

Тръмп остави без подробности следващия ход

На фона на разговорите Тръмп отправи ново предупреждение към Техеран. „Сега трябва да взема решение: или Иран подписва сделка, или ще престане да съществува“, заяви американският президент в четвъртък.

В петък той отказа да уточни какво ще предприеме. „Ако ви кажа, това ще бъде голяма новина. Но сами ще видите. Всичко се развива много добре. Иран е в лошо положение“, каза Тръмп пред журналисти.

Белият дом обсъжда възможността за нови военни действия, докато преговорите с Иран са в застой. РБК цитира информация на The Wall Street Journal, според която американският президент се подготвя да възобнови бомбардировките над Иран през ноември. Съединените щати междувременно прехвърлят допълнителни сили в региона, сред които самолетоносачът USS Theodore Roosevelt и десантният кораб USS Makin Island.

Саудитска Арабия подготвя операция срещу хусите

Отделно Саудитска Арабия планира настъпление срещу подкрепяните от Иран хуси в Йемен. Целта е да бъдат изтласкани силите им от районите по крайбрежието на Червено море и около стратегическия пролив Баб ел Мандеб.

Reuters съобщава, че Рияд разглежда два варианта. Първият е ограничен удар в района на пролива, а вторият предвижда по-мащабна операция на няколко фронта в йеменските провинции Ал Бейда, Мариб, Таиз и Ал Джауф. В зависимост от мащаба могат да бъдат мобилизирани над 100 000 йеменски военнослужещи.

Конкретна дата за операцията няма. Според американски представители, цитирани от Axios, Саудитска Арабия е настоявала Тръмп да разреши американски въздушни удари, но засега президентът клони към отказ от пряко участие. Решението обаче може да бъде променено.

Източници: Axios, Ройтерс


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ако направят съвещание

    13 0 Отговор
    и за Израел, трябва да и още по-тайно, че иначе ...

    07:47 03.10.2026

  • 3 факуса

    15 1 Отговор
    таз демокрация направо засенчи фашизма

    07:48 03.10.2026

  • 4 мобилизирани

    9 1 Отговор
    ...над 100 000 йеменски военнослужещи?
    Фаш така "побеждават"
    Те трябва да са големи тъпунгери за да умират за няколко пробити долара !
    Дано се обърнат срещу тези които ги изпращат на сигурна смърт !

    07:52 03.10.2026

  • 5 Янко Виа

    4 0 Отговор
    Тайно ,тайно ,колко да е тайно щом и ние разбрахме ?

    07:57 03.10.2026

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    3 0 Отговор
    изглежда ша им пускат атом

    08:08 03.10.2026

  • 7 1223344

    0 0 Отговор
    Като гледам състава на присъстващите (само ястреби, но от под категорията ястреби

    произраелски подмазвачи) явно войната ще продължи. Дано да не използват ядрено оръжие.

    08:35 03.10.2026