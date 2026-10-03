Тайно съвещание в САЩ за Иран и хусите в Йемен

Ключови представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп са провели непублично съвещание в резиденцията Кемп Дейвид, посветено на следващите стъпки спрямо Иран и на конфликта между Саудитска Арабия и хусите в Йемен. Срещата е била ръководена от вицепрезидента Джей Ди Ванс и не е била обявена предварително от Белия дом.

Axios съобщава за съвещанието, позовавайки се на трима американски представители. В него са участвали държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет, специалният пратеник на президента Стив Уиткоф, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн.

Според изданието последната подобна среща в Кемп Дейвид е била през юни 2025 г. Тя се е състояла само дни преди Израел да атакува Иран.

Тръмп остави без подробности следващия ход

На фона на разговорите Тръмп отправи ново предупреждение към Техеран. „Сега трябва да взема решение: или Иран подписва сделка, или ще престане да съществува“, заяви американският президент в четвъртък.

В петък той отказа да уточни какво ще предприеме. „Ако ви кажа, това ще бъде голяма новина. Но сами ще видите. Всичко се развива много добре. Иран е в лошо положение“, каза Тръмп пред журналисти.

Белият дом обсъжда възможността за нови военни действия, докато преговорите с Иран са в застой. РБК цитира информация на The Wall Street Journal, според която американският президент се подготвя да възобнови бомбардировките над Иран през ноември. Съединените щати междувременно прехвърлят допълнителни сили в региона, сред които самолетоносачът USS Theodore Roosevelt и десантният кораб USS Makin Island.

Саудитска Арабия подготвя операция срещу хусите

Отделно Саудитска Арабия планира настъпление срещу подкрепяните от Иран хуси в Йемен. Целта е да бъдат изтласкани силите им от районите по крайбрежието на Червено море и около стратегическия пролив Баб ел Мандеб.

Reuters съобщава, че Рияд разглежда два варианта. Първият е ограничен удар в района на пролива, а вторият предвижда по-мащабна операция на няколко фронта в йеменските провинции Ал Бейда, Мариб, Таиз и Ал Джауф. В зависимост от мащаба могат да бъдат мобилизирани над 100 000 йеменски военнослужещи.

Конкретна дата за операцията няма. Според американски представители, цитирани от Axios, Саудитска Арабия е настоявала Тръмп да разреши американски въздушни удари, но засега президентът клони към отказ от пряко участие. Решението обаче може да бъде променено.

Източници: Axios, Ройтерс