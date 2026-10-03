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Бруклин Бекъм и Никола Пелц избегнаха Ромео в Париж
  Тема: Известни личности

Бруклин Бекъм и Никола Пелц избегнаха Ромео в Париж

3 Октомври, 2026 07:47 531 1

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Двамата посетиха ревю на MESSIKA, докато братът на Бруклин беше на събитие само на около 500 метра от тях

Бруклин Бекъм и Никола Пелц избегнаха Ромео в Париж - 1
Снимки: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бруклин Бекъм и съпругата му Никола Пелц са избегнали среща с брат му Ромео по време на Седмицата на модата в Париж. Двамата посетиха ревю на MESSIKA в Grand Palais, докато Ромео беше на парти в хотел „Плаза Атене“, разположен на около 500 метра от събитието.

Бруклин и Никола пристигнаха, държейки се за ръце, позираха пред фотографите и заеха места на първия ред. Оттам те наблюдаваха дефилето на супермодела Адриана Лима. Съпрузите са пристигнали във френската столица с частен самолет специално за модното събитие.


Семейството се събра в Париж, но поотделно

Появата на Ромео в същия район засили вниманието към отношенията между братята. Той публикува снимки от Париж в Instagram преди ревюто на майка си Виктория Бекъм, за което в града пристигнаха и Дейвид Бекъм, и останалите членове на семейството.

Бруклин не е присъствал на семейно събитие от близо две години. През януари той публикува шестстранично изявление, в което разкритикува родителите си и заяви: „Вече не съм част от бранда Бекъм.“ Изказването задълбочи публичните спекулации за продължаващ разрив между най-големия син на Дейвид и Виктория Бекъм и семейството му.

Няма публично потвърждение, че Бруклин, Никола и Ромео са разговаряли или са се срещнали в Париж. Фактът, че са посетили две събития на близко разстояние, обаче отново насочи вниманието към напрежението в семейство Бекъм.

Модната седмица продължава до 6 октомври

Парижката седмица на модата за дамски колекции пролет/лято 2027 се провежда от 28 септември до 6 октомври. Официалният календар включва 68 ревюта и 34 презентации. Сред основните акценти са първите колекции на Дрю Хенри за Courrèges и на Кай Неселрат за Carven.

Източник: dir.bg


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    5 0 Отговор
    Много ми е интересно защо ни натрисате такива?!
    Този, освен че е с ин на Бекъм, какво друго може да прави? С какво допринася за цивилизацията и нейните обитатели?
    Как пък един път не написахте за някой дето е построил дом или е завил правилна гайка на правилно място?! М?

    08:09 03.10.2026