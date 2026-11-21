Маурисио Почетино започна работата си като мениджър на Манчестър Юнайтед с обещание да изгради отбора „от нулата“. Аржентинецът призова футболистите да оставят проблемите от близкото минало зад гърба си, тъй като първото му голямо изпитание е гостуването на Ливърпул в неделя.

На първата си пресконференция като наставник на „червените дяволи“ Почетино заяви, че приоритетът му е създаването на нова идентичност, основана на неговите идеи и философия. До него беше помощник-треньорът Хесус Перес.

Натоварено начало за аржентинеца

„Става въпрос за изграждане на наш собствен път. Миналото няма да ни помогне. Няма смисъл да мислим за вчерашния ден. Усещаме подкрепата и ще работим изключително усърдно, за да помогнем на играчите да разгърнат потенциала си. Това е приоритетът“, заяви Почетино.

Първите дни на новия мениджър са преминали в интензивен график. Почетино е напуснал Съединените щати в ранните часове на сряда, след което е започнал срещи с футболистите и спортно-техническия щаб на Манчестър Юнайтед.

Попитан каква е първата му цел след пристигането в клуба, треньорът отговори с усмивка: „Да се наспя“.

Почетино не отправи публични критики към състоянието, което е заварил в отбора. Вместо това той заяви, че иска да наложи смел подход и да го пренесе в играта.

Почетино иска думата при селекцията

„Не можем да обсъждаме данни без контекст. Лесно е да се манипулират цифри, но трябва да бъдем честни – понякога те не отразяват реалността, която виждаме на терена. Ние не сме тук, за да критикуваме или отричаме направеното досега, а за да изградим нещо заедно“, каза аржентинецът.

Новият мениджър даде да се разбере, че очаква да участва не само в избора на състава, но и във вземането на ключовите решения, свързани с бъдещето на тима.

Той подчерта, че отговорността за резултатите остава негова, както и изборът на стартовите 11 и смените по време на мачовете.

„През цялата си кариера съм бил треньор, старши треньор, мениджър. В това отношение нещата не се променят особено. Знам, че като старши треньор аз съм човекът, който ще определи състава за неделя, ще избере единадесеторката и ще прави смените“, заяви Почетино.

Предстоящият двубой с Ливърпул ще бъде първата възможност за аржентинеца да приложи идеите си в официален мач начело на Манчестър Юнайтед.

Източници: bta.bg