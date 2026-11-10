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Почина диско легендата Рошел Флеминг, вокалистката на First Choice
  Тема: Известни личности

Почина диско легендата Рошел Флеминг, вокалистката на First Choice

10 Ноември, 2026 11:44 709 1

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  • филаделфийски соул

Диско и R&B певицата е издъхнала на 72 години във Филаделфия

Почина диско легендата Рошел Флеминг, вокалистката на First Choice - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Рошел Флеминг, вокалистката и съоснователка на диско групата First Choice, е починала на 5 ноември във Филаделфия. Тя е била на 72 години, съобщи Us Weekly в актуализиран на 9 ноември материал. Причината за смъртта не е съобщена.

Новината е обявена от дългогодишния ѝ мениджър Джордж „Из“ Корея в публикация в Instagram, направена от името на семейството. „Тя донесе светлина, смях и любов на света“, се казва в изявлението. В него е посочено още, че възпоменателните служби ще бъдат обявени на по-късен етап.

Гласът зад First Choice

Флеминг създава First Choice във Филаделфия през 1971 г. заедно с Анета Гест и Уордъл Пайпър. Групата първоначално се утвърждава в звученето на филаделфийския соул, а след това се превръща в едно от разпознаваемите имена на диско сцената.

Пробивът идва през 1973 г. с „Armed and Extremely Dangerous“. Следват песни като „The Player“, „Smarty Pants“, „Doctor Love“ и „Love Thang“, които превръщат гласа на Флеминг в една от отличителните черти на групата.

Сред най-влиятелните записи на First Choice е „Let No Man Put Asunder“. Песента, издадена през 1977 г., по-късно намира нов живот в клубната култура и хаус музиката чрез ремикси и изпълнения на диджеи, сред които Франки Нъкълс. Така записът достига до нови поколения слушатели дълго след първоначалния си успех.

Кариера и влияние

След периода си с First Choice Рошел Флеминг продължава като солова изпълнителка. Тя записва клубни песни и остава активна на сцената, а нейният репертоар продължава да бъде използван в ремикси, кавърверсии и семпли.

Дан Бакстър, старши вицепрезидент на BMG за глобалния каталог, определи Флеминг като „забележителна певица“ и заяви, че записите ѝ с First Choice са оказали трайно влияние върху денс музиката. По думите му песни като „Doctor Love“, „Love Thang“ и „Let No Man Put Asunder“ продължават да звучат пред диджеи и танцуващи по света.

Флеминг е запомнена като един от гласовете, свързали филаделфийския соул, диско музиката и по-късното развитие на хаус сцената. Информация за предстоящите възпоменателни служби се очаква да бъде обявена от семейството.

Източници: usmagazine.com, foxla.com, nz.news.yahoo.com


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  • 1 Летописец

    0 0 Отговор
    Това , което американците разбираха за "диско" беше много различно от разбирането за диско в Европа и България .

    11:53 10.11.2026