8 октомври 1939 г.: Хитлер анексира западна Полша

На 8 октомври 1939 г., малко повече от месец след началото на германското нахлуване в Полша, Адолф Хитлер подписва декрет, с който големи части от западната и северната част на страната са включени в Третия райх. Към Германия е присъединен и Свободният град Данциг, днешен Гданск.

Документът е озаглавен „Декрет на фюрера и райхсканцлера за устройството и управлението на източните територии“. В него е записано:

„В рамките на новото устройство на източните територии се създават райхсгау Западна Прусия и Позен.“

Декретът е подписан в Берлин от Хитлер, Херман Гьоринг, Вилхелм Фрик, Рудолф Хес и Ханс Ламерс. Той влиза в сила на 1 ноември 1939 г.

Нови германски административни области

В състава на новия райхсгау Западна Прусия влизат районите Данциг, Мариенвердер и Бромберг, а райхсгау Позен включва Хохензалца, Позен и Калиш. В рамките на същото административно преустройство районът на Катовице в Горна Силезия е включен в германската провинция Силезия, а районът Цихенау е присъединен към Източна Прусия. През ноември Западна Прусия е преименувана на Данциг-Западна Прусия, а през януари 1940 г. Позен става Вартеланд.

Анексираната зона обхваща приблизително 92 000 квадратни километра и население от около 10 милиона души. Сред включените градове са Познан, Гданск, Лодз и Катовице. По-голямата част от населението е полско, което превръща териториалното присъединяване в основа за мащабна политика на насилствена германизация. Исторически документи от следвоенния период посочват, че през 1939 г. в анексираните земи, без Данциг, живеят около 10 милиона души, от които приблизително 680 000 са германци.

Полша е разделена между Германия и СССР

Декретът е следствие от германската победа в полската кампания и от договореностите между Берлин и Москва. Германия напада Полша на 1 септември 1939 г., а на 17 септември Червената армия навлиза от изток. Разделянето на полската територия е предвидено в секретния протокол към пакта Молотов–Рибентроп, подписан на 23 август, и променено с германско-съветското споразумение от 28 септември.

Останалата част от германската окупационна зона не е включена пряко в Райха. На 12 октомври Хитлер издава отделен декрет за създаване на Генералното губернаторство, което започва да функционира на 26 октомври със седалище в Краков и с Ханс Франк начело. Така Полша е разделена между германски анексирани територии, германско окупационно управление и райони, поставени под съветски контрол.

Включването в Третия райх е последвано от конфискации на имущество, изселване на поляци, заселване на германци и преследване на евреи и полския политически, културен и обществен елит. Анексираните земи остават под германска власт до отстъплението на нацистките войски през 1945 г.

Източници: history.com, dw.com