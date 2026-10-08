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8 октомври 1939 г.: Хитлер анексира западна Полша
  Тема: Известни личности

8 октомври 1939 г.: Хитлер анексира западна Полша

8 Октомври, 2026 22:00 750 15

  • адолф хитлер-
  • полша-
  • третият райх-
  • пакт молотов–рибентроп-
  • втората световна война

Декретът включва в Третия райх и Данциг, Познан, части от Лодз и Горна Силезия. Мярката влиза в сила на 1 ноември 1939 г.

8 октомври 1939 г.: Хитлер анексира западна Полша - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 8 октомври 1939 г., малко повече от месец след началото на германското нахлуване в Полша, Адолф Хитлер подписва декрет, с който големи части от западната и северната част на страната са включени в Третия райх. Към Германия е присъединен и Свободният град Данциг, днешен Гданск.

Документът е озаглавен „Декрет на фюрера и райхсканцлера за устройството и управлението на източните територии“. В него е записано:

„В рамките на новото устройство на източните територии се създават райхсгау Западна Прусия и Позен.“

Декретът е подписан в Берлин от Хитлер, Херман Гьоринг, Вилхелм Фрик, Рудолф Хес и Ханс Ламерс. Той влиза в сила на 1 ноември 1939 г.

Нови германски административни области

В състава на новия райхсгау Западна Прусия влизат районите Данциг, Мариенвердер и Бромберг, а райхсгау Позен включва Хохензалца, Позен и Калиш. В рамките на същото административно преустройство районът на Катовице в Горна Силезия е включен в германската провинция Силезия, а районът Цихенау е присъединен към Източна Прусия. През ноември Западна Прусия е преименувана на Данциг-Западна Прусия, а през януари 1940 г. Позен става Вартеланд.

Анексираната зона обхваща приблизително 92 000 квадратни километра и население от около 10 милиона души. Сред включените градове са Познан, Гданск, Лодз и Катовице. По-голямата част от населението е полско, което превръща териториалното присъединяване в основа за мащабна политика на насилствена германизация. Исторически документи от следвоенния период посочват, че през 1939 г. в анексираните земи, без Данциг, живеят около 10 милиона души, от които приблизително 680 000 са германци.

Полша е разделена между Германия и СССР

Декретът е следствие от германската победа в полската кампания и от договореностите между Берлин и Москва. Германия напада Полша на 1 септември 1939 г., а на 17 септември Червената армия навлиза от изток. Разделянето на полската територия е предвидено в секретния протокол към пакта Молотов–Рибентроп, подписан на 23 август, и променено с германско-съветското споразумение от 28 септември.

Останалата част от германската окупационна зона не е включена пряко в Райха. На 12 октомври Хитлер издава отделен декрет за създаване на Генералното губернаторство, което започва да функционира на 26 октомври със седалище в Краков и с Ханс Франк начело. Така Полша е разделена между германски анексирани територии, германско окупационно управление и райони, поставени под съветски контрол.

Включването в Третия райх е последвано от конфискации на имущество, изселване на поляци, заселване на германци и преследване на евреи и полския политически, културен и обществен елит. Анексираните земи остават под германска власт до отстъплението на нацистките войски през 1945 г.

Източници: history.com, dw.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анджо

    2 2 Отговор
    А , русия източна ПОЛША.🤷🙊

    22:04 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А сега

    2 3 Отговор
    Ще я анексира Русия.

    22:08 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Израел

    0 1 Отговор
    Сега се очаква иран да стане опитното зайче на доналд тръмп заради находищата им на петрол. Много вероятно тръмп да си пробва някой нова атомна бомба долу в иран. Представам си тези некомпететни жени с забрадки с тези деца как ще им падне кожата от радияциата направо не ми се мисли. Долу в иран е всичко заради петрола им и заради това че го продават на китай, а както знаем основния конкурент на сащ е китай.

    Коментиран от #8

    22:34 08.10.2026

  • 8 Израел

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Израел":

    Наблюдавайте умните дъжавни пари на великите сили на къде са насочени потоците. Китай се готви за световна война , вчера купи рекордно количество злато.

    22:36 08.10.2026

  • 9 Израел

    0 1 Отговор
    За хората които все още не са в час и не знаят да изасня какво ще се случи в следващите години. Суровините ще отидат в космоса. Производството в китай ще поскъпне може би в десетки пъти. Китай няма да има достъп до евтин петрол вече. И на последно място сме пред трета световна война. КРАЙ НА ЕВТИНИЯ ЖИВОТ.

    22:41 08.10.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор
    Чудех се на тази дума, кога учехме история. Сега разбрах , че Хитлер си е взел обратно немските земи, които му отнеха след Първата Световна война. Това означавало " анексирал".

    22:41 08.10.2026

  • 11 Израел

    4 1 Отговор
    Отделно - мерц и компания урсула и калас не мислят да отстъпват пред путин, а в същото време нямат никакъв военен ресурс и потенциал срещу русия. Нато без сащ срещу русия = гибел за европа. Много е вероятно в следващитр седмици германия да стане потенциална цел на орешник.

    22:45 08.10.2026

  • 12 Израел

    2 1 Отговор
    Преди малко прочетох , че европа готви 22ри пакет от санкции срещу русия. Да ви обясня накратко какво следва като втората по големина велика сила бъде притисната с крушета в ъгъла. Ще се тестват тактически ядрени оръжия. Валутата евро ще стане с стойност на салфетка.

    22:57 08.10.2026

  • 13 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    То както върви скоро пак ще се анексира ,само че ми се струва ,че изпросеното руско знаме върху Райхстага там ще си и остане ,

    23:06 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.